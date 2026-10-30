Gigantyczny węzeł na A6 nabiera kształtów. Tu zacznie się trasa z najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce

Postępy prac na autostradzie A6 i budowa węzła w Kołbaskowie

Kierowcy jadący autostradą A6 mogą już gołym okiem dostrzec zaawansowane roboty przy węźle Szczecin-Zachód oraz powiązanej z nim infrastrukturze. Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że drogowcy wznoszą na terenie inwestycji aż 11 konstrukcji mostowych. Podczas gdy na jednym z wiaduktów ułożono już belki, na innych trwają intensywne roboty betoniarskie i zbrojarskie. Równolegle wykonawca formuje wykopy, usypuje nasypy i przygotowuje fragmenty nowych łącznic.

Wyjątkowo okazale prezentuje się okolica projektowanego, trzypoziomowego węzła Kołbaskowo, w którym fragmenty nowych dróg pobiegną bezpośrednio pod jezdnią autostrady. Największy z powstających tam wiaduktów osiągnie długość około 130 metrów.

Całe przedsięwzięcie wykracza poza same węzły, obejmując również wytyczenie obwodnicy Kołbaskowa i modernizację sieci drogowej tuż przy niemieckiej granicy. Za realizację tego wartego 429 mln zł kontraktu odpowiada spółka Budimex.

Utrudnienia na A6 i DK13. Kiedy otwarcie nowego węzła?

Zaawansowane roboty budowlane wymusiły wprowadzenie przed kilkoma miesiącami tymczasowej organizacji ruchu. W okolicach powstającego węzła Kołbaskowo wytyczono objazd, ale utrzymanie dwóch pasów w obie strony pozwala uniknąć poważniejszych korków. Inaczej jeździ się także po drodze krajowej nr 13 oraz przygranicznym fragmencie autostrady A6. Zgodnie z harmonogramem prace na granicy potrwają do 2027 roku, natomiast cały nowy układ komunikacyjny ma być gotowy w 2028 roku. Wówczas zmotoryzowani wjadą na nowy węzeł, stanowiący punkt startowy przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Więcej czasu pochłonie natomiast wybudowanie kompletnej trasy ZOS wraz z około 5-kilometrowym tunelem pod dnem Odry. Aktualne prognozy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakładają, że całe zachodnie obejście stolicy regionu zostanie oddane do użytku w pierwszej połowie lat 30., najpewniej w okolicach 2033 roku.

Zachodnia Obwodnica Szczecina i najdłuższy tunel podwodny w Polsce

Rola węzła drogowego w Kołbaskowie nie ogranicza się wyłącznie do stworzenia nowego łącznika między autostradą A6 a drogą DK13. Obiekt ten będzie stanowił początek Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS), która uchodzi za jeden z najbardziej strategicznych projektów komunikacyjnych zarówno na Pomorzu Zachodnim, jak i w skali ogólnopolskiej.

Projektowana droga ekspresowa S6 domknie pierścień komunikacyjny po zachodniej i północnej stronie miasta. Licząca niemal 50 kilometrów trasa zepnie autostradę A6 z ekspresówkami S3 oraz S6, co pozwoli wyprowadzić ze Szczecina uciążliwy tranzyt i ułatwi komunikację z Policami, Dobrą, Kołbaskowem czy kurortami nad Bałtykiem.

Największym wyzwaniem inżynieryjnym całego projektu okaże się przeprawa pod Odrą w okolicach Polic. Tamtejszy tunel o długości około 5 kilometrów zyska miano najdłuższego podwodnego obiektu tego typu w kraju. Potężna maszyna drążąca TBM wydrąży go na głębokości sięgającej nawet 45 metrów poniżej dna rzeki.

Ile kosztuje Zachodnia Obwodnica Szczecina? Rekordowy kontrakt GDDKiA

Wartość całego projektu Zachodniej Obwodnicy Szczecina opiewa na przeszło 8 mld zł, z czego ponad 5 mld zł pochłonie sam fragment obejmujący podwodną przeprawę pod Odrą. Tak ogromne kwoty czynią tę inwestycję największym zadaniem drogowym w dotychczasowej historii GDDKiA.

Z perspektywy lokalnej społeczności nowa trasa przyniesie nie tylko wygodniejsze podróże, ale przede wszystkim uwolni śródmieście Szczecina od ciężarówek. Po zakończeniu prac to właśnie na budowanym obecnie węźle przetną się kluczowe szlaki komunikacyjne w stronę Trójmiasta, Świnoujścia, Polic oraz Berlina.

Zachodnia Obwodnica Szczecina na Mapach Google. Prace widać z satelity

Rozmach prac przygotowawczych związanych z Zachodnią Obwodnicą Szczecina można już podziwiać za pośrednictwem popularnych portali z mapami. Zaktualizowane zdjęcia satelitarne w serwisie Mapy Google wyraźnie ukazują zarys węzła w Kołbaskowie oraz korytarz samej obwodnicy, nazywanej lokalnie „Zośką”. Mieszkańcy mogą dzięki temu z perspektywy lotu ptaka przyglądać się powstawaniu trasy, która w nadchodzących latach zrewolucjonizuje transport po zachodniej stronie szczecińskiej aglomeracji.

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