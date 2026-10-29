​W Nowogardzie otwarto zmodernizowaną Halę Sportową

Hala sportowa, która od lat wymagała gruntownego remontu ze względu na zły stan techniczny i brak odpowiedniej wentylacji, przeszła pełną modernizację. Prace objęły odnowienie przestrzeni do ćwiczeń, przebudowę szatni i węzłów sanitarnych, montaż wentylacji mechanicznej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei w ramach modernizacji Orlika wymieniono nawierzchnie na obu boiskach: piłkarskim oraz wielofunkcyjnym.

Nowo otwarte obiekty mają służyć nie tylko uczniom obu szkół na co dzień, ale także lokalnym klubom sportowym i mieszkańcom gminy

Łączny koszt obu inwestycji wyniósł blisko 6,8 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Koty, konie, psy i duchy | OBSESJE PSYCHOPATÓW