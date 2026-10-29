Włamanie do sklepu w Szczecinie. Ucieczka ze skrzynką piwa zakończyła się nieoczekiwanym odkryciem

Złodziej skrzynki piwa śledzony przez monitoring

Sceny rozegrały się na terenie Szczecina. Z ustaleń mundurowych wynika, że młody mężczyzna sforsował szybę w sklepie spożywczym, aby dostać się do środka. Złodziej zabrał ze sobą skrzynkę piwa, po czym natychmiast opuścił okradziony lokal i ruszył przed siebie.

Sprawą błyskawicznie zajęli się funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W namierzeniu 19-letniego włamywacza pomógł operator miejskiego monitoringu śledzący mężczyznę, który szedł ulicami miasta ze zwracającym uwagę łupem.

Policyjny pościg za 19-latkiem z udziałem psa służbowego

Patrol utrzymywał ciągłą łączność z pracownikiem obsługującym kamery, dzięki czemu mundurowi dokładnie wiedzieli, w którą stronę zmierza podejrzany. Kiedy 19-latek dostrzegł zbliżający się radiowóz, natychmiast zaczął uciekać.

Młody mężczyzna po krótkim biegu ukrył się w jednym z okolicznych lokali. Mundurowi kontynuowali jednak obławę i wezwali na miejsce wsparcie w postaci przewodnika z psem służbowym do pomocy w przeszukaniu terenu.

Nielegalny hazard w Szczecinie odkryty podczas obławy

Policjanci weszli do wytypowanego budynku i znaleźli tam ukrywającego się 19-latka, który jak się okazało, nie przebywał w pomieszczeniu sam. W trakcie przeszukania mundurowi natknęli się na stanowiska komputerowe służące do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych.

Wątek związany z nielegalnym hazardem przekazano funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej, z kolei zatrzymany 19-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem.

Zatrzymany 19-latek ze Szczecina stanie przed sądem

Młody sprawca trafił do policyjnego aresztu, a o wymiarze jego kary zdecyduje niebawem sąd. Funkcjonariusze zaznaczają, że błyskawiczne ujęcie włamywacza to efekt współdziałania operatora kamer miejskich oraz załóg patrolowych w terenie.

Szczecińska interwencja stanowi dowód na to, że nawet zwykła skrzynka piwa bywa wyraźnym śladem, który potrafi doprowadzić stróżów prawa bezpośrednio do przestępcy.

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