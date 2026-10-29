Zaatakowali i zniszczyli pociąg Polregio w Ładzinie. Policja zatrzymała kolejne osoby

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-29 12:48

Trwa intensywne śledztwo w sprawie głośnej dewastacji składu Polregio na stacji w Ładzinie. W ręce funkcjonariuszy wpadły właśnie trzy kolejne osoby podejrzewane o udział w tym zdarzeniu, w tym dwóch nastolatków. Tym samym bilans zatrzymanych wzrósł już do ośmiu. Sprawcy odpowiedzą nie tylko za straty finansowe sięgające dziesiątek tysięcy złotych, ale również za stworzenie zagrożenia dla podróżnych.

Zniszczony pociąg w Ładzinie. Policja zatrzymała nieletnich

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przekazali nowe informacje w sprawie. W minionych dniach mundurowi ujęli 18-letniego mężczyznę oraz dwóch nastolatków w wieku 15 i 16 lat, którzy mieszkają w okolicach Szczecina.

- W toku prowadzonych czynności policjanci zatrzymali dwóch nieletnich, którzy mogli brać udział w zdarzeniu. Zostali oni przesłuchani w obecności opiekunów prawnych, a ich sprawą zajmie się sąd rodzinny – poinformowała st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Mundurowi zaznaczają, że śledztwo wciąż jest w toku i nie wykluczają kolejnych kroków. Obecnie trwa dokładna analiza zebranych dowodów, która pozwoli precyzyjnie określić, jaką rolę odegrały poszczególne osoby biorące udział w tym incydencie.

Atak pseudografficiarzy w gminie Wolin. Zgubiona kamera GoPro pomogła w śledztwie

Całe zdarzenie rozegrało się na stacji kolejowej w Ładzinie na terenie gminy Wolin w nocy z 19 na 20 września. Grupa zamaskowanych wandali unieruchomiła pociąg jadący ze Szczecina do Świnoujścia za pomocą hamulca bezpieczeństwa i systemu awaryjnego otwierania drzwi. Sprawcy zamalowali farbami dużą powierzchnię składu, w tym okna, drzwi, lusterka oraz kamery zewnętrzne, przez co podróżni przez pewien czas byli uwięzieni w środku, a powstałe zniszczenia wyceniono na przeszło 92 tys. zł.

O incydencie zrobiło się głośno nie tylko z powodu ogromnych strat materialnych. Przełomem w dochodzeniu okazała się zguba samych wandali, którzy zostawili na miejscu zdarzenia sportową kamerę GoPro. Zabezpieczone na urządzeniu materiały pozwoliły policjantom namierzyć osoby mogące mieć związek z atakiem na pociąg. Co więcej, z ustaleń śledczych wynika, że na nagraniach uwieczniono także analogiczne akty wandalizmu za granicą, w tym w metrze w Berlinie.

Dewastacja pociągu Polregio. Ośmiu zatrzymanych przez policję z Kamienia Pomorskiego

Pierwsze zatrzymania w sprawie dewastacji składu miały miejsce jeszcze we wrześniu, kiedy to w ręce mundurowych wpadło pięciu mężczyzn. Wówczas Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych, natomiast wobec pozostałej trójki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Po ostatnich działaniach funkcjonariuszy łączna liczba ujętych w tej sprawie wzrosła do ośmiu.

- Prowadzone postępowanie ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz pociągnięcie osób odpowiedzialnych do konsekwencji prawnych – zaznacza st. asp. Izabela Kik.

Zarzuty dla wandali z Ładzina. Za zniszczenie pociągu grozi do 8 lat więzienia

Pełnoletni zatrzymani odpowiadają między innymi za pozbawienie wolności, zniszczenie mienia oraz naruszenie elementów infrastruktury krytycznej. Za popełnienie tych czynów kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia, natomiast los zatrzymanych nastolatków leży teraz w rękach sądu rodzinnego.

Mundurowi stanowczo podkreślają, że takich ataków nie można traktować jako zwykłych chuligańskich wybryków. Tego typu zachowania stwarzają realne i poważne niebezpieczeństwo w ruchu kolejowym, zagrażając bezpośrednio pasażerom podróżującym komunikacją publiczną.

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