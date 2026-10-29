Zaatakowali i zniszczyli pociąg Polregio w Ładzinie. Policja zatrzymała kolejne osoby

Zniszczony pociąg w Ładzinie. Policja zatrzymała nieletnich

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przekazali nowe informacje w sprawie. W minionych dniach mundurowi ujęli 18-letniego mężczyznę oraz dwóch nastolatków w wieku 15 i 16 lat, którzy mieszkają w okolicach Szczecina.

- W toku prowadzonych czynności policjanci zatrzymali dwóch nieletnich, którzy mogli brać udział w zdarzeniu. Zostali oni przesłuchani w obecności opiekunów prawnych, a ich sprawą zajmie się sąd rodzinny – poinformowała st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Mundurowi zaznaczają, że śledztwo wciąż jest w toku i nie wykluczają kolejnych kroków. Obecnie trwa dokładna analiza zebranych dowodów, która pozwoli precyzyjnie określić, jaką rolę odegrały poszczególne osoby biorące udział w tym incydencie.

Atak pseudografficiarzy w gminie Wolin. Zgubiona kamera GoPro pomogła w śledztwie

Całe zdarzenie rozegrało się na stacji kolejowej w Ładzinie na terenie gminy Wolin w nocy z 19 na 20 września. Grupa zamaskowanych wandali unieruchomiła pociąg jadący ze Szczecina do Świnoujścia za pomocą hamulca bezpieczeństwa i systemu awaryjnego otwierania drzwi. Sprawcy zamalowali farbami dużą powierzchnię składu, w tym okna, drzwi, lusterka oraz kamery zewnętrzne, przez co podróżni przez pewien czas byli uwięzieni w środku, a powstałe zniszczenia wyceniono na przeszło 92 tys. zł.

O incydencie zrobiło się głośno nie tylko z powodu ogromnych strat materialnych. Przełomem w dochodzeniu okazała się zguba samych wandali, którzy zostawili na miejscu zdarzenia sportową kamerę GoPro. Zabezpieczone na urządzeniu materiały pozwoliły policjantom namierzyć osoby mogące mieć związek z atakiem na pociąg. Co więcej, z ustaleń śledczych wynika, że na nagraniach uwieczniono także analogiczne akty wandalizmu za granicą, w tym w metrze w Berlinie.

Dewastacja pociągu Polregio. Ośmiu zatrzymanych przez policję z Kamienia Pomorskiego

Pierwsze zatrzymania w sprawie dewastacji składu miały miejsce jeszcze we wrześniu, kiedy to w ręce mundurowych wpadło pięciu mężczyzn. Wówczas Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych, natomiast wobec pozostałej trójki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Po ostatnich działaniach funkcjonariuszy łączna liczba ujętych w tej sprawie wzrosła do ośmiu.

- Prowadzone postępowanie ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz pociągnięcie osób odpowiedzialnych do konsekwencji prawnych – zaznacza st. asp. Izabela Kik.

Zarzuty dla wandali z Ładzina. Za zniszczenie pociągu grozi do 8 lat więzienia

Pełnoletni zatrzymani odpowiadają między innymi za pozbawienie wolności, zniszczenie mienia oraz naruszenie elementów infrastruktury krytycznej. Za popełnienie tych czynów kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia, natomiast los zatrzymanych nastolatków leży teraz w rękach sądu rodzinnego.

Mundurowi stanowczo podkreślają, że takich ataków nie można traktować jako zwykłych chuligańskich wybryków. Tego typu zachowania stwarzają realne i poważne niebezpieczeństwo w ruchu kolejowym, zagrażając bezpośrednio pasażerom podróżującym komunikacją publiczną.

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