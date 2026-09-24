Obwodnica Mierzyna ułatwi dojazd do nowej S6 i granicy w Lubieszynie. Ogromny kontrakt za ponad 150 milionów podpisany

Obwodnica Mierzyna na DK10. Koniec z uciążliwymi korkami

Przez lata osoby mieszkające w Mierzynie musiały mierzyć się z gigantycznymi zatorami oraz ogromnym natężeniem ruchu na DK10, przebiegającej przez środek tej miejscowości. Obecnie od dawna zapowiadany projekt obwodnicy wreszcie wkracza w decydujący etap wykonawczy.

Planowana dwujezdniowa arteria będzie liczyć dokładnie 4,6 kilometra długości. Trasa ominie miejscowość od strony północnej i docelowo połączy stolicę Pomorza Zachodniego z realizowaną obecnie Zachodnią Obwodnicą Szczecina w paśmie drogi ekspresowej S6. Według oficjalnego harmonogramu użytkownicy dróg wyjadą na nowy odcinek w drugim kwartale 2029 roku.

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Firma wyłoniona w przetargu zamierza w bardzo krótkim czasie po zawarciu kontraktu przystąpić do działania na placu budowy.

- W ciągu 30 dni przekażemy wykonawcy teren budowy. Po przejęciu placu budowy będzie mógł rozpocząć pierwsze prace przygotowawcze, w tym wycinki drzew oraz wyburzenia obiektów kolidujących z przyszłą drogą - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Cały proces zaplanowano w modelu „Buduj”, a faktyczny czas trwania robót wyznaczono na 22 miesiące. Co istotne, do oficjalnego czasu wykonania nie wlicza się przerw zimowych, które rokrocznie obowiązują od 16 grudnia do 15 marca.

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Sprawne przeprowadzenie tak dużego zadania wymusza kooperację pomiędzy państwowym zarządcą a lokalnym samorządem. Takie partnerstwo jest niezbędne, ponieważ mniej więcej połowa zaplanowanego odcinka zostanie zlokalizowana w granicach Szczecina.

Początkowy dokument regulujący etap przygotowań sygnowano w 2022 roku, co zaowocowało ukończonym dwa lata później projektem budowlanym i startem procedury ZRID. Z kolei w ubiegłym roku podpisano kolejne porozumienie, tym razem dotyczące już bezpośrednich robót w terenie.

- To przykład dobrej współpracy administracji rządowej z samorządem. Każda ze stron będzie finansować prace prowadzone na swoim terenie, co pozwoli sprawnie przeprowadzić inwestycję i przygotować układ drogowy na przyszłe potrzeby komunikacyjne regionu - podkreśla Mateusz Grzeszczuk.

Trasa S6 i Zachodnia Obwodnica Szczecina z nowym dojazdem

Ranga nowo powstającego obejścia Mierzyna zdecydowanie wzrośnie w momencie udostępnienia kierowcom Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Wtedy przebudowana DK10 stanie się kluczowym łącznikiem obsługującym ruch między szczecińskim śródmieściem a trasą S6.

Obecny przebieg drogi kompletnie nie nadaje się na przejęcie kolejnych potoków aut, a już teraz w szczytach komunikacyjnych tworzą się tam paraliżujące zatory. Otwarcie zachodniego fragmentu ekspresowego ringu szczecińskiego drastycznie uwypukliłoby ten problem komunikacyjny.

Początek trasy wyznaczono obok centrum handlowego przy szczecińskiej ulicy Ku Słońcu. Stamtąd droga poprowadzi na północ obok ulic Topolowej i Łukasińskiego, przetnie obszar ogródków działkowych, a swój bieg zakończy na węźle Szczecin Zachód w Dołujach. Taki przebieg wreszcie wyprowadzi ruch tranzytowy z zabudowy Mierzyna, a także diametralnie ułatwi dojazd na granicę w Lubieszynie i na przyszłą Zachodnią Obwodnicę Szczecina.

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