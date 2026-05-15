Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Koszt za wakacyjny weekend zwala z nóg

Inwestycja w nadmorskim Pobierowie od lat budzi ogromne emocje w całej Polsce. Monumentalny kompleks wypoczynkowy miał przyjąć turystów znacznie wcześniej, jednak zawirowania związane z pandemią i liczne komplikacje wymusiły wielokrotne zmiany harmonogramu budowy. Obecnie wiemy już na pewno, że pierwsi wczasowicze przekroczą progi obiektu dokładnie 26 czerwca 2026 roku. Wraz z ogłoszeniem tej kluczowej informacji wystartował system rezerwacyjny, dając możliwość zaplanowania urlopu nad Bałtykiem z dużym wyprzedzeniem. Wielu zastanawia się jednak, z jakimi wydatkami wiąże się taki wyjazd. Wiemy już, że ceny odbiegają od tych standardowych nad Bałtykiem.

Rezerwacje w Gołębiewskim w Pobierowie. Sprawdzamy koszty pobytu

Koszty noclegu w nowym obiekcie nad morzem intrygują mnóstwo osób, które chciałyby doświadczyć luksusu w budynku położonym niemal na samej plaży. Analiza dostępnych w systemie terminów jasno wskazuje, że na budżetowy i tani urlop w tym miejscu nie ma co liczyć.

Para planująca weekendowy pobyt od 26 do 28 czerwca musi przygotować się na minimalny wydatek rzędu 2 806,74 zł. Z kolei wyjazd czteroosobowej rodziny w konfiguracji dwoje dorosłych i dwoje dzieci w terminie od 6 do 8 lipca to koszt zaczynający się od 3 643,74 zł. Ocenę tych stawek każdy musi przeprowadzić we własnym zakresie, jednak trzeba pamiętać, że kwoty te obejmują dostęp do szerokiej gamy hotelowych udogodnień najwyższej klasy, o czym więcej pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski jak zagraniczny resort. Tego polscy turyści się nie spodziewali

Dodatkowe opłaty w hotelu

Goście mimo już dość wysokich cen, muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami podczas pobytu. Jakimi? Trzeci posiłek jest dodatkowo płatny - 180 zł od osoby, a jeśli goście przyjeżdżają do hotelu z pupilem, muszą dopłacić natomiast 150 zł za zwierzę do 10 kg i 250 zł za zwierzę powyżej 10 kg.

Złota karta dla stałych bywalców w Gołębiewskim

Przedstawiciele obiektu przygotowali również specjalną propozycję dla stałych klientów, o czym oficjalnie poinformowano na stronie internetowej. Stali bywalcy zyskają szansę na otrzymanie „Złotej karty”, która gwarantuje stałą obniżkę cen o 7 procent. Ten ekskluzywny rabat będzie w pełni dostępny od razu po zalogowaniu się na indywidualne konto użytkownika w systemie.

Jakie atrakcje oferuje Hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Nadmorski kolos zachwyca już samą lokalizacją w bezpośrednim sąsiedztwie piaszczystej plaży, ale prawdziwe wrażenie robi dopiero wnętrze tego ogromnego gmachu. Na odwiedzających czeka blisko pół tysiąca nowocześnie urządzonych pokoi oraz potężny, wielofunkcyjny park wodny. Goście będą mogli korzystać z największego w naszym kraju zewnętrznego basenu hotelowego, a także zagrać w kręgle, obejrzeć film w kinie czy odwiedzić liczne restauracje. Cała infrastruktura została starannie zaprojektowana w taki sposób, aby wczasowicze mieli pod ręką absolutnie wszystko, co jest niezbędne do idealnego relaksu i zabawy.