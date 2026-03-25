Zatrzymanie pijanego kierowcy w Szczecinie. Ujął go policjant po służbie

Redakcja Eska Regiony
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-03-25 11:03

W Szczecinie doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował groźne zdarzenie drogowe. W poniedziałek, 23 marca 2026 roku, nietrzeźwego sprawcę kolizji ujął policjant po służbie z miejscowego komisariatu wodnego. Mężczyzna, który miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, próbował uciec z miejsca zdarzenia.

Jazda slalomem i uderzenie w latarnię. Pijany kierowca zatrzymany w Szczecinie

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, na jednej z głównych ulic Szczecina. Sierżant Bartosz Rosiek z Komisariatu Wodnego Policji, wracając do domu po zakończonej służbie, zwrócił uwagę na samochód marki Renault, którego tor jazdy był bardzo niepokojący. Kierowca jechał slalomem, stwarzając ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Chwile później jego nieodpowiedzialna jazda zakończyła się uderzeniem w hydrant, a następnie w uliczną latarnię.

Ucieczka i zatrzymanie. Kierowca miał ponad 1,5 promila

Po spowodowaniu kolizji mężczyzna próbował odjechać, jednak uszkodzenia Renault mu to uniemożliwiły, dlatego porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Świadkiem całego zdarzenia był sierżant Rosiek, który bez wahania podjął interwencję i udaremnił ucieczkę pijanego kierowcy. Wezwany na miejsce patrol policji potwierdził przypuszczenia, badanie alkomatem wykazało u zatrzymanego ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie zdarzenia drogowego grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

Polecany artykuł:

Znany szczeciński prawnik i syn byłej minister zapadł się pod ziemię. Zaskakują…
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Zachodniopomorskie: Piraci drogowi na celowniku policyjnego drona
