Koniec nerwów przy płaceniu za postój. Zgarnij 10 tysięcy za idealny parkomat

Nowy wygląd parkomatów w Szczecinie

Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne poszukuje sposobu na ulepszenie Strefy Płatnego Parkowania. W tym celu uruchomiono konkurs Intuicyjny Parkomat. Zadaniem uczestników jest opracowanie przyjaznego interfejsu dla kierowców. Wymagane jest przygotowanie 26 grafik, które odwzorują cały proces zakupu biletu.

Zwycięski projekt ma usprawnić uiszczanie opłat, czyniąc ten proces szybszym i bardziej zrozumiałym dla każdego użytkownika.

Obecne parkomaty w Szczecinie wymagają odświeżenia

Prezes NiOL, Maciej Łabuń, zwraca uwagę, że obecny system działa już od pięciu lat, co w kontekście grafiki użytkowej jest długim okresem.

– Czas szybko płynie, zmienia się język komunikacji graficznej, chcemy unowocześnić interfejs naszych parkomatów i sprawić, aby korzystanie z nich było jeszcze bardziej intuicyjne niż teraz – tłumaczy Łabuń.

W efekcie na ekranach mają pojawić się wyraźniejsze ikony i logicznie rozmieszczone komunikaty.

Kto wygra 10 tys. zł za projekt parkomatu w Szczecinie?

Do rywalizacji mogą stanąć pełnoletnie osoby prywatne oraz profesjonalne zespoły zajmujące się UX i projektowaniem graficznym. Wymogiem jest zaprezentowanie własnego, oryginalnego pomysłu.

Autor najlepszego interfejsu, który zostanie wprowadzony w szczecińskich urządzeniach, zgarnie nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Zgłoszenia do konkursu w Szczecinie

Projekty należy nadsyłać w terminie do 10 czerwca. Z regulaminem można zapoznać się na oficjalnej stronie szczecińskiej SPP.

