Znany szczeciński prawnik i syn byłej minister zapadł się pod ziemię. Zaskakująca ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości

Znany szczeciński adwokat Szymon Lubiński poszukiwany

W niedalekiej przeszłości 45-letni Szymon Lubiński aktywnie prowadził własną kancelarię, broniąc interesów klientów przed szczecińskim wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany wywodzi się z bardzo wpływowego domu. Jego matka pełniła funkcję ministra finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i jest profesorem nauk ekonomicznych. Z kolei ojciec od lat cieszy się renomą wybitnego lekarza w województwie zachodniopomorskim. Warto podkreślić, że rodzice nie mają jakiegokolwiek związku z nielegalnymi procederami swojego potomka.

Jakie przestępstwa popełnił syn byłej minister finansów?

Prokuratura oskarżyła prawnika o popełnienie wielu niezwykle poważnych czynów zabronionych. Zgodnie z oficjalnymi ustaleniami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 45-latek dopuścił się następujących przestępstw:

przywłaszczył sobie 30 tysięcy złotych od jednej z klientek, obiecując w zamian bezprawne odzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami,

zażądał dodatkowych 100 tysięcy złotych za rzekome doprowadzenie do umorzenia toczącego się postępowania,

powoływał się na całkowicie zmyślone znajomości w strukturach policyjnych, prokuratorskich oraz sędziowskich,

nielegalnie wynosił z aresztu grypsy, które następnie dostarczał osobom przebywającym na wolności,

aktywnie uczestniczył w procederze paserstwa,

świadomie składał przed organami fałszywe zeznania,

przekazywał więzienne wiadomości zawierające drastyczne groźby, w tym zapowiedzi oblania ofiary kwasem.

Prawomocny wyrok i ucieczka Szymona Lubińskiego

Początkowo sąd pierwszej instancji skazał Szymona Lubińskiego na siedem lat pozbawienia wolności, jednak w wyniku postępowania apelacyjnego wymiar kary złagodzono do czterech lat za kratkami. Orzeczenie to uprawomocniło się w listopadzie 2025 roku.

Zgodnie z wezwaniem, skazany mecenas powinien był zgłosić się do wyznaczonego zakładu karnego pod koniec stycznia 2026 roku. Mężczyzna całkowicie zignorował ten obowiązek, przestał odbierać połączenia telefoniczne i opuścił swoje oficjalne miejsce zameldowania w miejscowości Grzepnica.

Policjanci podjęli szereg prób namierzenia zbiega, ale wszystkie te działania zakończyły się fiaskiem. Ostatecznie organy ścigania wydały oficjalny list gończy, a twarz 45-latka zasiliła ogólnokrajowy rejestr osób poszukiwanych przez policję.

Zatrzymanie przez CBA i oskarżenia wobec innego prawnika

Nazwisko kontrowersyjnego adwokata już wcześniej przewijało się w medialnych doniesieniach o charakterze kryminalnym. W 2019 roku prawnik wysunął bardzo ciężkie oskarżenia pod adresem swojego kolegi po fachu, Przemysława Wiaczkisa, zarzucając mu między innymi zlecanie morderstw, organizowanie uprowadzeń oraz obrót środkami odurzającymi. Ta afera zyskała ogromny rozgłos, a sam Lubiński utrzymywał wówczas, że padł ofiarą brutalnych zastraszeń.

Zaledwie kilka miesięcy po tych rewelacjach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania samego oskarżyciela. Wtedy też usłyszał on początkowe zarzuty karne, które po długim procesie zaowocowały obecnym prawomocnym wyrokiem skazującym.

Policja szuka adwokata. Gdzie ukrywa się Szymon Lubiński?

Funkcjonariusze gorąco apelują do wszystkich obywateli, którzy posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do zlokalizowania zbiegłego Szymona Lubińskiego, o natychmiastowy kontakt z najbliższą jednostką. Śledczy biorą pod uwagę scenariusz ucieczki poza granice kraju. Służby dopuszczają również możliwość, że poszukiwany adwokat posługuje się obecnie fałszywą tożsamością, by zmylić tropiących go policjantów.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

