Piknik nad Odrą 2026 przyciąga tłumy. Wały Chrobrego przeżywają prawdziwe oblężenie

Targi Turystyczne Market Tour na Wałach Chrobrego

Szczecińska impreza to jedno z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej w naszym kraju. Na stoiskach rozlokowanych na Wałach Chrobrego swoje atrakcje promuje trzynaście polskich województw, a także liczne hotele, miasta i uzdrowiska. Nie brakuje również zagranicznych gości z Niemiec, Czech, Litwy, Cypru, Bułgarii, Indonezji oraz Tunezji.

Jarmark Rozmaitości kusi pamiątkami

Spacerujący alejkami mogą podziwiać i kupować wyroby rękodzielnicze, unikalną biżuterię oraz naturalne kosmetyki. Stoiska obfitują w drewniane akcesoria i lokalne smakołyki, co czyni to miejsce idealnym punktem na zaopatrzenie się w drobne upominki lub regionalną żywność.

Festiwal Smaków i strefa zero waste w Szczecinie

Ogromnym zainteresowaniem uczestników cieszy się obszar gastronomiczny, gdzie ustawiają się długie kolejki do food trucków i stoisk z kuchnią z całego świata. W menu królują świeże ryby, rozmaite pierogi, rzemieślnicze lody i burgery. Tegoroczną innowacją jest strefa „zero waste”, w której profesjonalni kucharze udowadniają, jak tworzyć pyszne posiłki z resztek, ratując je przed wyrzuceniem do śmieci.

Wielkie Gotowanie nad Odrą w dwóch odsłonach

Tradycyjny punkt programu, czyli wspólne gotowanie, podzielono tym razem na dwie części. W sobotę o godzinie 14:00 przygotowywana jest dolnośląska zupa rybna, natomiast w niedzielę o tej samej porze serwowana będzie bułgarska kawarma, czyli tradycyjna zapiekanka z mięsa i warzyw.

Atrakcje dla najmłodszych uczestników pikniku

Na dzieci czekają wielkie dmuchańce, kreatywne warsztaty plastyczne oraz liczne gry terenowe. Dodatkową frajdą są pokazy przygotowane przez służby mundurowe, podczas których można obejrzeć z bliska strażacki sprzęt ratowniczy oraz zasiąść za kierownicą prawdziwego radiowozu policyjnego. Dostępne są również edukacyjne punkty ekologiczne.

Słoneczna pogoda przyciąga na bulwary

Dzięki pięknej, majowej aurze frekwencja dopisuje. Wiele osób przyszło nie tylko by poczuć klimat miejskiego jarmarku i skorzystać z atrakcji, ale także po to, by cieszyć się wiosną i promieniami słońca.

Piknik nad Odrą 2026 potrwa do niedzielnego wieczoru

Piknik nad Odrą zakończy się dopiero w niedzielę wieczorem, a harmonogram wciąż przewiduje liczne atrakcje. Impreza ta oficjalnie inauguruje sezon wydarzeń na świeżym powietrzu w stolicy Pomorza Zachodniego. W tym roku głównym Krajem Partnerskim została Bułgaria, a zaszczytne miano Regionu Partnerskiego przypadło Dolnemu Śląskowi.

62