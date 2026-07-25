Zamek Książąt Pomorskich w nowej odsłonie. Spektakularna iluminacja zachwyciła mieszkańców

Nowa iluminacja szczecińskiego zamku dopasuje się do okazji

Nowe oświetlenie to coś więcej niż tylko zwykła ozdoba fasady. Na co dzień Zamek Książąt Pomorskich będzie skąpany w klasycznym, jasnym świetle, ale system umożliwia swobodną modyfikację barw w zależności od trwających akcji społecznych czy świąt państwowych. Tego typu innowacje są już standardem w wielu prestiżowych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Przedstawiciel wykonawcy inwestycji zaznacza, że tak kluczowe punkty na mapie miasta muszą współgrać z tym, co się w nim dzieje. Jak tłumaczy Robert Woźniak z firmy Elektro-BUD, narodowe uroczystości mogą być akcentowane barwami flagi, a październikowe kampanie prozdrowotne – różowym oświetleniem.

Nocne zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i atrakcje na weekend

Punktualnie o 22:00 w piątek uroczyście uruchomiono wyczekiwaną iluminację. Na zamkowych tarasach i w okolicach zabytku zgromadziły się setki Szczecinian, aby podziwiać odmienione oblicze tej historycznej perły.

Premierowy pokaz to zaledwie wstęp do weekendowego świętowania. Organizatorzy przygotowali obszerny program wydarzeń obejmujący występy muzyczne, darmowe zwiedzanie z przewodnikiem i zabawy dla najmłodszych.

Kosztowna odbudowa Zamku Książąt Pomorskich po katastrofie budowlanej

Instalacja nowoczesnego oświetlenia to finał drugiego etapu szerokiej inwestycji obejmującej odbudowę północnego skrzydła oraz zagospodarowanie przyległego tarasu i skarpy. Z ogólnej puli 46,5 mln zł, jaką pochłonęło przedsięwzięcie, większość – bo 32,5 mln zł – pokryły środki z Unii Europejskiej.

Rozległe prace rekonstrukcyjne były następstwem dramatycznych wydarzeń z maja 2017 roku. Wówczas to w północnej bryle osunęła się podpora, niszcząc znaczne partie stropu. Szczęśliwie uniknięto ofiar w ludziach, ponieważ zagrożony sektor zamku był wyłączony z eksploatacji. Obecnie odrestaurowane przestrzenie i tarasy znów zapraszają zwiedzających.

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