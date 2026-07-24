Tłumy na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie. 300 wystawców i moc atrakcji wokół katedry

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-24 17:26

W sercu szczecińskiego Starego Miasta rozpoczął się Jarmark Jakubowy. To czterodniowe wydarzenie łączy w sobie rzemiosło, regionalne przysmaki oraz tradycje odpustowe. Impreza ruszyła w czwartek 23 lipca i zakończy się w niedzielę. Udział w niej bierze niemal 300 wystawców z kraju i ze świata, a okolice katedry tętnią życiem.

Co można kupić na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie? Królują wyroby regionalne

Drewniane stanowiska wystawiennicze wypełniły plac przy katedrze oraz ulicę Grodzką. Można tam znaleźć szeroki wybór produktów, w tym wyroby rzemieślnicze, unikalną biżuterię, ceramikę, sztukę inspirowaną folklorem i naturalne jedzenie, takie jak miody, wędliny, sery czy świeże pieczywo. Swoje towary sprzedają kupcy nie tylko z różnych zakątków Polski, ale również goście z Ukrainy, Niemiec, Azerbejdżanu oraz Litwy.

Jak zaznacza Bożena Kordykiewicz, odpowiedzialna za koordynację całego przedsięwzięcia, zdecydowana większość sprzedawców to autentyczni rzemieślnicy, a część z nich tworzy swoje dzieła na oczach przechodniów. Już od pierwszych chwil po otwarciu, impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.

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Koncerty, jedzenie i zabawa dla dzieci podczas Jarmarku Jakubowego

Na uczestników czeka rozbudowana strefa gastronomiczna, a także specjalne miejsca dedykowane najmłodszym i promujące zdrowie. Od piątkowego poranka organizowane są różnorodne wydarzenia towarzyszące, w tym występy muzyczne, prezentacje gry na organach, pokazy dawnego rzemiosła, a nawet stoiska profilaktyczne przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na sobotni wieczór zaplanowano z kolei koncert Góralskiej Kapeli Rodzinnej Stochów, który ma rozpocząć się punktualnie o godzinie 20:00.

Tłumy ludzi spacerują między białymi namiotami handlowymi na Jarmarku Jakubowym. O wydarzeniu przeczytasz na Eska Szczecin.
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Odpust w szczecińskiej katedrze. Jarmark to także święto religijne

Organizacja Jarmarku Jakubowego jest ściśle związana z obchodami święta patrona szczecińskiej świątyni – św. Jakuba Apostoła. W związku z tym, w sobotę o godzinie 18:00 zaplanowano specjalną mszę odpustową. Dodatkowo, już od czwartku wierni mogą uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych pod hasłem „Jakubowe Drogi”, które głosi ksiądz Grzegorz Medoń.

Całe to wydarzenie jest odwołaniem do starych, historycznych zwyczajów związanych z parafialnymi odpustami. W tradycji kościelnej był to czas, gdy wierzący mogli dostąpić odpuszczenia kar za grzechy, a wokół kościołów naturalnie kwitł handel i pojawiały się różnorodne formy ludowej zabawy.

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Ile potrwa Jarmark Jakubowy 2023? Program i szczegóły wydarzenia

Tegoroczna impreza to już 17. odsłona tego popularnego szczecińskiego jarmarku. Udział we wszystkich atrakcjach jest całkowicie darmowy, co rokrocznie przyciąga dziesiątki tysięcy osób. Pełny harmonogram wydarzeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Jarmarku pod adresem: https://www.jarmarkjakubowy.pl.

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