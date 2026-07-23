Legendarny ORP Iskra w Szczecinie. Okręt można podziwiać przy Wałach Chrobrego

Bezpłatne zwiedzanie ORP Iskra przy Bulwarze Chrobrego w Szczecinie

Szkoleniowa barkentyna przybiła do szczecińskiego Bulwaru Chrobrego w czwartkowe południe. Zarówno szczecinianie, jak i odwiedzający miasto turyści otrzymali darmowy dostęp do pokładu tego historycznego okrętu. Obecność słynnego żaglowca to swoista rozgrzewka przed zaplanowanym na sierpień wielkim świętem żeglarskim. Możliwość wejścia na jednostkę szkolącą kadry oficerskie Marynarki Wojennej i będącą wizytówką naszego kraju na morskich zlotach to nie lada gratka.

Harmonogram zwiedzania:

23 lipca (czwartek) – 14:00–18:00

24 lipca (piątek) – 10:00–18:00

Pożegnanie ze Szczecinem zaplanowano na sobotę, 25 lipca o godzinie 10:00.

ORP Iskra zapowiada imprezę Żagle 2026

Pobyt polskiego okrętu to zaledwie wstęp do wielkiej morskiej fiesty – imprezy Żagle 2026, startującej już 14 sierpnia. W trakcie tego zapowiadanego wydarzenia jednostka Marynarki Wojennej powróci do portu na Pomorzu Zachodnim, stwarzając kolejną szansę na jej szczegółowe zwiedzenie.

Historia ORP Iskra. Żaglowiec z rejsu dookoła świata

Omawiany trzymasztowiec z ożaglowaniem typu barkentyna, noszący oznaczenie projektowe B79/II, opuścił pochylnię Stoczni Gdańskiej, rozpoczynając swoją morską służbę 11 sierpnia 1982 roku. Zastąpił on na tym zaszczytnym stanowisku swojego imiennika – dawny szkuner, eksploatowany w latach 1928-1977.

Za koncepcją nowej Iskry stoi legendarny projektant statków Zygmunt Choreń, który w swoim dorobku ma między innymi słynny „Dar Młodzieży” czy „Pogorię”. Rolą jednostki niezmiennie jest edukacja – na jej deskach przyszli dowódcy polskiej floty zgłębiali tajniki sztuki nawigacyjnej i kunsztu żeglarskiego. Bez wątpienia największym osiągnięciem w życiorysie okrętu był rejs na przełomie lat 1995-1996, kiedy to jako pierwsza w historii polska wojskowa jednostka żaglowa okrążył Ziemię.

Ten niezwykły statek regularnie gościł w zagranicznych portach, godnie promując polską banderę podczas rozmaitych imprez i zlotów żaglowców. Obecnie okręt wciąż pozostaje w aktywnej służbie w strukturach Marynarki Wojennej, funkcjonując w ramach gdyńskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego 3. Flotylli Okrętów.

Legenda polskiej floty i symbol morskich tradycji

Dla rzesz polskich marynarzy chwile spędzone na pokładzie szkolnej barkentyny stanowiły preludium do morskiego zawodu, stając się miejscem gromadzenia niezbędnego marynarskiego doświadczenia. Do dzisiaj ten żaglowiec uchodzi za jedną z najważniejszych wizytówek polskich tradycji marynistycznych, z dumą reprezentując chlubną historię i odgrywając wciąż istotną rolę w systemie kształcenia polskiej kadry oficerskiej.

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