Mieszkańcy kilku miast w województwie zachodniopomorskim, od lat pozbawionych dostępu do kolei pasażerskiej, zyskali nadzieję na zmianę. W ogłoszonym 22 lipca 2026 roku przez rząd Donalda Tuska programie #NaszaKolej znalazły się plany przywrócenia połączeń do Barlinka, Pyrzyc oraz Połczyna-Zdroju. To miejscowości, które od dawna funkcjonują jako „białe plamy” na kolejowej mapie Polski.

Nowy program inwestycyjny ma być odpowiedzią na potrzeby mniejszych ośrodków, które w wyniku likwidacji tras w przeszłości straciły wygodny i ekologiczny środek transportu. Dla Pomorza Zachodniego zapowiedzi te oznaczają możliwość ponownego włączenia do siatki połączeń miast o ważnym znaczeniu lokalnym i turystycznym.

Połczyn-Zdrój znów na kolejowej mapie?

Jednym z najważniejszych punktów planu dla regionu jest Połczyn-Zdrój. To znane uzdrowisko, które co roku przyciąga tysiące kuracjuszy i turystów. Obecnie dojazd do miasta transportem publicznym jest utrudniony i opiera się głównie na autobusach. Przywrócenie połączeń kolejowych mogłoby znacząco ułatwić podróż zarówno pacjentom, jak i osobom odwiedzającym Połczyn w celach rekreacyjnych.

Choć w rządowych zapowiedziach nie podano szczegółów dotyczących przebiegu trasy ani częstotliwości kursowania pociągów, sama obietnica ponownego otwarcia stacji jest dla miasta i jego mieszkańców ważnym sygnałem. Funkcjonujące połączenie kolejowe podniosłoby atrakcyjność uzdrowiska i mogłoby stać się impulsem do jego dalszego rozwoju.

Pyrzyce i Barlinek czekają na pociągi

Na liście programu #NaszaKolej znalazły się również dwa ważne miasta powiatowe – Pyrzyce i Barlinek. Oba ośrodki od lat zmagają się z problemami komunikacyjnymi. Dla wielu mieszkańców brak pociągów oznacza konieczność korzystania z samochodu lub ograniczonej siatki połączeń autobusowych, co utrudnia codzienne dojazdy do pracy czy szkoły w większych miastach, takich jak Szczecin czy Gorzów Wielkopolski.

W przypadku Pyrzyc i Barlinka powrót kolei pasażerskiej byłby przede wszystkim szansą na lepszą integrację z resztą regionu. Stabilne i szybkie połączenie kolejowe mogłoby zachęcić młodych ludzi do pozostania w rodzinnych miejscowościach i ułatwić dostęp do regionalnego rynku pracy.

Co dalej z planami? Na konkrety trzeba poczekać

Ogłoszenie programu #NaszaKolej to na razie pierwszy krok. Rządowe zapowiedzi otwierają drogę do dalszych działań, jednak na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać. Na obecnym etapie nie są znane ani harmonogramy prac, ani szacunkowe koszty poszczególnych inwestycji w województwie zachodniopomorskim.

Kolejne etapy będą najprawdopodobniej obejmować przygotowanie studiów wykonalności, które określą dokładny zakres modernizacji lub odbudowy linii kolejowych. Dopiero po nich możliwe będzie zabezpieczenie finansowania i ogłoszenie przetargów na realizację prac. Mieszkańcy Barlinka, Pyrzyc i Połczyna-Zdroju muszą więc uzbroić się w cierpliwość, choć po latach oczekiwań pojawiło się dla nich realne światełko w tunelu.

🚆 27 miast zyska dostęp do kolei.ZSK włączy do sieci kolejowej miejscowości, które dziś są jej pozbawione. To lepszy dojazd do pracy, szkoły, usług publicznych i większych ośrodków - także dla mieszkańców mniejszych miast.#NaszaKolej pic.twitter.com/zM4o7WveOp— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 22, 2026

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