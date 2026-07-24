Przebrali się w gadżety z Temu i ruszyli po łupy. Oryginalny kamuflaż nie pomógł włamywaczom

Szybka akcja policji po włamaniach

Funkcjonariusze z dwóch szczecińskich komisariatów zintensyfikowali swoje działania po serii włamań do lokalnych sklepów. Szybka praca operacyjna doprowadziła do wytypowania i zatrzymania podejrzanych, u których znaleziono przedmioty pochodzące z przestępstwa.

Podczas przeszukania policjanci odzyskali m.in. zrabowaną gotówkę, telefony komórkowe oraz alkohol. Mundurowi zabezpieczyli także specyficzne „kominiarki”, z której mężczyźni korzystali podczas swoich przestępczych eskapad.

Nietypowe nakrycia głowy z internetu

Podejrzani postanowili zamaskować swoje twarze w dość niecodzienny sposób. Jako zasłonę wykorzystali pokrowce na samochodowe zagłówki, ozdobione kreskówkowymi motywami wielkich oczu i zębów. Tego typu gadżety, dostępne za grosze na popularnych chińskich platformach handlowych, przypominały raczej przebranie na Halloween niż profesjonalny sprzęt włamywacza.

Te specyficzne nakrycia głowy, bardziej pasujące do wnętrza samochodu niż na twarz przestępcy, nie pomogły w zmyleniu tropów. Policjanci bez problemu powiązali fakty i ujęli obu mężczyzn.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych

Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów kradzieży z włamaniem. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym dla obu mężczyzn.

Kryminalni potwierdzają skuteczność w Szczecinie

Funkcjonariusze zaznaczają, że to wzorowa koordynacja i szybki przepływ informacji między różnymi wydziałami pozwoliły na szybkie ujęcie sprawców. Dzięki sprawnym działaniom policji, mieszkańcy Szczecina mogą czuć się bezpieczniej, nawet w obliczu włamywaczy o dość specyficznym i humorystycznym podejściu do kamuflażu.

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QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie