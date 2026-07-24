Przed nami wielkie otwarcie Labiryntu w Kukurydzy w regionie! Przyjmie kształt dyni.

Organizatorzy zapraszają na Wielkie Otwarcie Labiryntu w Kukurydzy, który w tym roku zyskał wyjątkowy, gigantyczny kształt dyni. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 12:00 – 19:00. To idealny moment, aby „zgubić się” wśród zielonych ścian kukurydzy i spędzić pełen emocji dzień w otoczeniu natury.

Gra terenowa z wyjątkową nagrodą główną

Dla miłośników wyzwań przygotowano wyjątkową atrakcję – wymagającą grę terenową. Każdy krok w labiryncie może przybliżyć Cię do sukcesu, ale musisz się spieszyć, ponieważ gra jest na czas!

To jednak nie wszystko. Na najbardziej wytrwałych i sprytnych poszukiwaczy przygód czeka rywalizacja o wielką stawkę. Na koniec sezonu wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma wyjątkową nagrodę główną: weekend w SPA dla dwóch osób. Warto więc wytężyć umysł i orientację w terenie, by powalczyć o ten luksusowy odpoczynek.

Pierwsza setka otrzyma gratisy!

Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla osób, które lubią punktualność. Pierwsze 100 osób w ramach biletu otrzyma pyszną, ciepłą bułkę z kiełbaską. Warto zatem pojawić się na miejscu punktualnie o 12:00.

Wydarzenie to nie tylko zabawa, ale również prawdziwa uczta dla podniebienia. W dniu otwarcia gościem specjalnym będzie Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzany. Na ich stoisku będzie można spróbować tradycyjnych, domowych przysmaków idealnych na letni piknik.

Co jeszcze obejmuje bilet wstępu?

Każdy uczestnik imprezy, niezależnie od godziny przybycia, otrzyma w cenie zakupionego biletu pyszne i rozgrzewające dodatki. Przez cały dzień na gości czekać będą: ciepła kawa i herbata / pieczony ziemniak prosto z ogniska

Atrakcja została zaplanowana jako wydarzenie dostępne dla każdego, z myślą o całych rodzinach. Szczegóły odnośnie wydarzenia znajdziecie TUTAJ.