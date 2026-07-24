Szczyt głupoty na S3. Niewiarygodne, co zrobił 27-latek, by ominąć korek

Niebezpieczny incydent na trasie S3. Młody kierowca jedzie pod prąd

Sytuacja miała miejsce na trasie S3 w rejonie Klinisk Wielkich, na jezdni prowadzącej w stronę Świnoujścia. W momencie, gdy zmotoryzowani prawidłowo zorganizowali korytarz życia, 27-latek zachował się w sposób, który funkcjonariusze uznają za skrajny przejaw braku wyobraźni. Zawrócił swój pojazd i pojechał w przeciwnym kierunku, korzystając z korytarza życia, czyli przestrzeni dedykowanej wyłącznie pojazdom ratunkowym.

Wiadomość o tym nieodpowiedzialnym czynie błyskawicznie dotarła do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Policjanci pionu prewencyjnego natychmiast zajęli się poszukiwaniem sprawcy. Okazało się, że działania te przyniosły bardzo szybki skutek. W niespełna 48 godzin od incydentu mężczyzna został zidentyfikowany i musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego czynu.

– Chwila skrajnej nieodpowiedzialności mogła doprowadzić do tragedii. Jazda pod prąd korytarzem życia to jedno z najpoważniejszych naruszeń bezpieczeństwa na drodze ekspresowej – mówi sierż. Martyna Kowalska z KPP w Goleniowie.

Wysoka grzywna i punkty karne dla 27-latka

Sprawca nie szukał dla siebie wymówek. Przyznał się do popełnienia dwóch poważnych wykroczeń: poruszania się pod prąd trasą szybkiego ruchu oraz złamania zakazu wjazdu na obszar przeznaczony dla wozów uprzywilejowanych. Dla policjantów sprawa była jasna – tak lekkomyślne zachowanie wymaga surowych kar.

Wobec mężczyzny zastosowano dwa mandaty, których suma wyniosła aż 8 tysięcy złotych. Oprócz tego na jego konto wpłynęły 23 punkty karne. Tak rygorystyczne konsekwencje mogą znacząco wpłynąć na jego dalsze możliwości korzystania z uprawnień do prowadzenia pojazdów.

– Korytarz życia tworzy się wyłącznie po to, aby służby ratunkowe mogły jak najszybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Wykorzystywanie go jako sposobu na ominięcie korka jest skrajnie niebezpieczne – podkreśla sierż. Kowalska.

Zagrożenia na S3. Funkcjonariusze apelują o rozwagę

Poruszanie się pod prąd na drodze szybkiego ruchu niesie za sobą ryzyko zderzenia czołowego, które przy znacznych prędkościach na S3 mogłoby mieć tragiczny finał. Ponadto sprawca utrudnia przejazd służbom, dla których każda sekunda w walce o ludzkie życie ma znaczenie.

– Żadna oszczędność czasu nie jest warta ryzykowania ludzkiego życia. Apelujemy do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów – dodaje policjantka.

Czujność świadków kluczem do sukcesu

Rozwiązanie tej sytuacji zawdzięczamy informacji przekazanej przez naocznych świadków. Funkcjonariusze zaznaczają, że postawa obywatelska jest w takich przypadkach kluczowa – pozwala na sprawne wykluczanie z dróg osób, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla innych.

Ten incydent to kolejny dowód na to, że skuteczność korytarza życia zależy od zdrowego rozsądku wszystkich zmotoryzowanych. Wystarczy jeden niewłaściwy ruch, aby droga szybkiego ruchu stała się miejscem poważnego w skutkach wypadku.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie