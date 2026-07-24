Pomarańczowa ekipa patrolu ESKA SUMMER CITY odwiedziła Baltic Forest w Kołobrzegu!

Michał Zaręba
2026-07-24 20:06

Na miejscu można było pooddychać morzem wśród lasu. Nie zabrakło strefy chillout’u i Eskowych animacji.

Pomarańczowa strefa animacji została rozłożona na piaszczystym boisku do gry w siatkówkę. Uczestnicy mogli wziąć udział w naszych zabawach. Wśród nich dobrze Wam znane: rozbrajanie sejfu, rzucanie woreczkami do tarczy czy wyścigi w workach jutowych.

Zwiedziliśmy także cały ośrodek, w którym nie brakowało miejsc do relaksu i odpoczynku. Strefy SPA, placu zabaw czy wiaty do grillowania. Wiśniewka na torcie była strefa z saunami i baliami. Ośrodek posiada także własne wyjście na plażę. Zachęcamy do obejrzenia naszej fotorelacji.

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