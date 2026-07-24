Tłumy na stadionie w Szczecinie! Zobacz zdjęcia z meczu Pogoń - Legia

Inauguracja sezonu. Pogoń Szczecin podejmuje Legię Warszawa

Pojedynek pomiędzy Pogonią Szczecin a warszawską Legią rozegrano w piątek, 24 lipca. Sędzia dał sygnał do rozpoczęcia gry dokładnie o 20:30. Na powrót ligowych zmagań fani futbolu wyczekiwali z ogromną niecierpliwością, co przełożyło się na szczelnie wypełnione trybuny oraz wysoką frekwencję przed telewizorami.

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Starcie zakończyło się zwycięstwem Legii Warszawa 1:0. Decydujące trafienie, dające komplet punktów zespołowi ze stolicy, zanotował w doliczonym czasie Zoran Arsenić.

Arbiter prowadzący zawody był zmuszony tylko dwukrotnie sięgać po żółte kartki. Pierwsze upomnienie powędrowało do gracza gospodarzy, Leo Borgesa w 24. minucie, natomiast po przerwie ukarany został Wojciech Urbański reprezentujący barwy Legii. Należy zaznaczyć, że początkowe 45 minut stało pod znakiem niezwykle wyrównanej walki, choć niektórzy obserwatorzy mogli odnieść wrażenie o delikatnej przewadze gości.

Po zmianie stron to ekipa Pogoni wyraźnie nabrała wiatru w żagle, jednak ostateczny cios zadali przyjezdni.

Niezależnie od sympatii klubowych, piątkowe starcie dostarczyło sympatykom obu ekip mnóstwo wrażeń. W naszej galerii można obejrzeć fotograficzną relację z tego wydarzenia. Trybuny pękały w szwach, a atmosfera była niesamowita. Jeśli oglądałeś to spotkanie na żywo, być może odnajdziesz się na którymś ze zdjęć!

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