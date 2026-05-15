Zaglądamy do wnętrz hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rozmach inwestycji robi potężne wrażenie

Otwarcie gigantycznego hotelu Gołębiewski w Pobierowie nastąpi już niebawem

Budowa hotelu Gołębiewski Pobierowo od samych początków wywoływała ogromne poruszenie, głównie ze względu na niespotykaną wielkość i rozmach całego przedsięwzięcia. Ten monumentalny budynek wchodzący w skład popularnej sieci zapowiadano jako najpotężniejszy i najnowocześniejszy ośrodek wypoczynkowy nad Bałtykiem.

Inwestorzy zaplanowali oficjalną inaugurację działalności giganta na 26 czerwca, natomiast platforma do rezerwacji miejsc wystartowała już 15 maja. O kosztach noclegów oraz dostępności terminów informowaliśmy niedawno w artykule: Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje można składać online.

Przestronne pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie gwarantują luksusowy wypoczynek

Nadmorski kompleks przygotował dla swoich gości niezwykle przestronne pomieszczenia, co stanowi ogromną zaletę na tle konkurencyjnych obiektów wypoczynkowych. Architekci postawili na jasną kolorystykę oraz nowoczesne rozwiązania, tworząc wysoce funkcjonalne przestrzenie.

Turyści otrzymują niezwykle szeroki wachlarz możliwości zakwaterowania. Podstawową ofertę stanowią tradycyjne sypialnie dwuosobowe, jednak dostępne są również warianty z dodatkowym łóżkiem, a także przestronne studia składające się z dwóch oddzielnych, ale połączonych drzwiami pokoi, które znakomicie odpowiadają potrzebom dużych rodzin.

Z myślą o klientach oczekujących najwyższego standardu zaprojektowano luksusowe apartamenty o powierzchni liczącej od 75 do 120 metrów kwadratowych. Zdjęcia prezentujące wystrój poszczególnych wnętrz umieściliśmy w poniższej galerii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

18

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zachwyca resortowym komfortem

Cały kompleks wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich. Gołębiewski w Pobierowie to więc pełnowymiarowy obiekt wypoczynkowy z rozbudowaną bazą rekreacyjną oraz wyraźnie zaznaczoną stylistyką.

Osoby pragnące dowiedzieć się więcej o atrakcjach przygotowanych dla pierwszych wczasowiczów zachęcamy do zapoznania się z naszym wcześniejszym artykułem tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie startuje z nową ofertą. Polski odpowiednik wakacyjnego all inclusive?