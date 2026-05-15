Przed nami Pogoń Szczecin FS CUP 2026

Mateusz Tomaszewicz
2026-05-15 11:23

W najbliższą sobotę, 16 maja, boisko B3 przy Stadionie im. Floriana Krygiera stanie się areną dziecięcych zmagań piłkarskich podczas wydarzenia Pogoń Szczecin FS CUP 2026. To piłkarskie święto, organizowane w ramach Ogólnopolskiego turnieju im. Floriana Krygiera, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania piłkarskich umiejętności poprzez praktyczne doświadczenie na boisku.

Piłka na boisku

W tegorocznych rozgrywkach udział weźmie blisko 500 uczestników. Turniej zostanie rozegrany w formule mistrzostw świata, a przed rozpoczęciem zmagań każdy zawodnik otrzyma okazjonalną koszulkę z nazwą kraju na plecach. Dzięki temu wydarzenie zyska wyjątkową oprawę, a najmłodsi będą mogli poczuć atmosferę dużego piłkarskiego turnieju, niczym z prawdziwych mistrzostw świata. 

Turnieje stanowią ważny element procesu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Z perspektywy szkoleniowej kluczowe jest przenoszenie umiejętności nabytych na treningach do warunków meczowych. Regularny udział w tego typu wydarzeniach wspiera rozwój piłkarski zawodników oraz przyspiesza ich adaptację do rywalizacji.

Celem Pogoń Szczecin FS CUP jest umożliwienie współzawodnictwa oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Istotnym elementem wydarzenia pozostaje również promocja profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży.