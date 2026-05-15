Przed nami Pogoń Szczecin FS CUP 2026

W tegorocznych rozgrywkach udział weźmie blisko 500 uczestników. Turniej zostanie rozegrany w formule mistrzostw świata, a przed rozpoczęciem zmagań każdy zawodnik otrzyma okazjonalną koszulkę z nazwą kraju na plecach. Dzięki temu wydarzenie zyska wyjątkową oprawę, a najmłodsi będą mogli poczuć atmosferę dużego piłkarskiego turnieju, niczym z prawdziwych mistrzostw świata.

Turnieje stanowią ważny element procesu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Z perspektywy szkoleniowej kluczowe jest przenoszenie umiejętności nabytych na treningach do warunków meczowych. Regularny udział w tego typu wydarzeniach wspiera rozwój piłkarski zawodników oraz przyspiesza ich adaptację do rywalizacji.

Celem Pogoń Szczecin FS CUP jest umożliwienie współzawodnictwa oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Istotnym elementem wydarzenia pozostaje również promocja profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży.