Brutalne zabójstwo kota w Drawsku Pomorskim. Natychmiastowa reakcja policji

Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do drawskiej policji w sobotę, 7 marca 2026 roku. Zrozpaczona kobieta poinformowała, że jej znajomy zabił jej kota, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Na wezwanie natychmiast odpowiedzieli policjanci z lokalnej jednostki, którzy bezzwłocznie rozpoczęli działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności tej bulwersującej sprawy. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i zebrali kluczowe informacje, które pozwoliły na szybkie wytypowanie sprawcy.

Sprawca schwytany w sąsiedniej gminie. Sąd wydał szybki wyrok

Dzięki sprawnym działaniom ustalono, że za okrutny czyn odpowiada mieszkaniec jednej z gmin sąsiadujących z Drawskiem Pomorskim. Jego zatrzymaniem zajęli się policjanci z komisariatu w Złocieńcu, którzy skutecznie namierzyli podejrzanego. Mężczyzna nie uniknął odpowiedzialności, ponieważ sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. Sędzia po analizie zgromadzonego materiału dowodowego nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego i skazał go na bezwzględną karę jednego roku pozbawienia wolności.

Znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo. Policja apeluje o reagowanie

Policja po raz kolejny przypomina, że znęcanie się nad zwierzętami, w tym zabijanie ich ze szczególnym okrucieństwem, jest poważnym przestępstwem ściganym z całą surowością prawa. Każdy taki przypadek spotyka się ze stanowczą reakcją odpowiednich służb. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców, aby nie pozostawali obojętni na krzywdę zwierząt i zgłaszali wszelkie niepokojące sytuacje. Wszystkie sygnały są traktowane bardzo poważnie i skrupulatnie weryfikowane, co może uratować życie i zdrowie bezbronnych stworzeń.

Źródło: Policja.pl

