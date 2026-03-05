Ciało mężczyzny znalezione o świcie. Prokuratura bierze pod uwagę każdy scenariusz

Makabryczne odkrycie w gminie Golczewo

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 5 marca, w okolicach godziny 6:00. Przypadkowy świadek dostrzegł leżącego przy jezdni człowieka i bezzwłocznie zaalarmował służby ratunkowe. Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano funkcjonariuszy policji oraz prokuratora, którzy rozpoczęli czynności wyjaśniające.

– W godzinach porannych na terenie jednej z miejscowości w gminie Golczewo ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator” – przekazała w rozmowie z TVP3 Szczecin asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Prokuratura w Szczecinie bada sprawę

Obszar znalezienia zwłok został dokładnie przeszukany przez techników kryminalistyki, którzy zabezpieczyli wszelkie ślady mogące pomóc w śledztwie. Przedstawiciele prokuratury informują, że personalia denata nie zostały jeszcze potwierdzone.

– Ciało zabezpieczono do dalszych badań. Przyczyna śmierci jest nieznana, nie można wykluczyć żadnego scenariusza – wyjaśnia w rozmowie z TVN24 prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Dopiero wyniki sekcji zwłok pozwolą ustalić, czy do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku lub zasłabnięcia.

Z nieoficjalnych doniesień lokalnych mediów wynika, że wstępne oględziny nie wykazały jednoznacznych dowodów na udział osób trzecich. Mimo to śledczy wciąż weryfikują każdą możliwą hipotezę dotyczącą tego zdarzenia.

Policja z Kamienia Pomorskiego szuka świadków

Mundurowi zwracają się z prośbą o kontakt do wszystkich, którzy w czwartkowy poranek przemieszczali się w tym rejonie i zauważyli cokolwiek podejrzanego.

„Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia przebiegu wydarzeń”

– podkreślają policjanci z Kamienia Pomorskiego.

Funkcjonariusze zaznaczają, że każda wskazówka może mieć znaczenie. Trwa szczegółowa analiza nagrań z kamer monitoringu znajdujących się na pobliskich posesjach, a baza osób zaginionych jest weryfikowana pod kątem rysopisu denata. Choć policja nie podaje dokładnej lokalizacji, lokalne serwisy sugerują, że ciało mogło leżeć w okolicach miejscowości Gadom.

