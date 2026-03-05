Ptaszek w potrzasku pod ulicą. Niezwykła akcja pracowników wodociągów

Niewiarygodne zgłoszenie i szybka reakcja

Do dyspozytora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji trafiają różne telefony – od próśb o pomoc w wyciągnięciu kluczy ze studzienki, po… zamówienia pizzy. Tym razem jednak sytuacja była wyjątkowa.

- Brzmiało to nieprawdopodobnie, ale postanowiliśmy pomóc – relacjonuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK.

Na miejsce wysłano brygadę, która na co dzień zajmuje się utrzymaniem infrastruktury podziemnej. Tym razem jednak ich zadanie było zupełnie inne niż zwykle.

Ptak uwięziony w studzience

Po ostrożnym otwarciu włazu wszystko stało się jasne. W ciemnej studzience siedział mały ptak, który z niewiadomych przyczyn dostał się do kanalizacji i nie potrafił znaleźć drogi powrotnej.

- W środku naprawdę był ptaszek, który jakoś dostał się do studzienki i nie potrafił się wydostać – potwierdza Pieczyńska.

Pracownicy delikatnie wyciągnęli zwierzę na powierzchnię. Ptak, choć wystraszony, był cały i zdrowy.

Mały bohater, wielkie serca

Dla miasta to drobna interwencja, ale dla jednego małego życia – sprawa ogromna. Dzięki szybkiej reakcji i zaangażowaniu ekipy ZWiK ptak mógł znów wzbić się w niebo.

– To pokazuje, że w naszej pracy liczy się nie tylko infrastruktura, ale i serce. Wodociągi to nie tylko rury i włazy – to przede wszystkim ludzie – podkreśla rzeczniczka.

Czujność mieszkańców i empatia pracowników

Zgłoszenie od mieszkańców okazało się kluczowe. Gdyby nie ich czujność, ptak mógłby nie przetrwać kolejnych godzin pod ziemią. ZWiK dziękuje zarówno zgłaszającym, jak i swojej ekipie, która – jak widać – potrafi reagować nie tylko na awarie, ale i na sytuacje wymagające zwykłej ludzkiej wrażliwości.

i Autor: ZWiK Szczecin/ Materiały prasowe

Quiz: Ssak czy ptak? A może owad? Pytanie 1 z 15 Trzmiel ziemny to... ptak płaz owad Następne pytanie