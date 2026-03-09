KSeF po pierwszym miesiącu: ​pierwsze dni były problemowe, ale obecnie sytuacja się uspokaja

Oliwia Rudnicka
2026-03-09 10:18

Za nami pierwszy miesiąc obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.

Mimo że system nie zaliczył awarii, wdrożenie odbyło się w atmosferze szumu informacyjnego i chaosu. 

Największe wyzwania pierwszego miesiąca to:

  • Mało intuicyjna logika nadawania uprawnień i wystawiania certyfikatów
  • Księgowi, zamiast zajmować się sprawozdaniami rocznymi, pełnili rolę darmowej infolinii technicznej dla klientów
  • Konieczność raportowania w deklaracjach VAT sposobu dotarcia faktury do klienta 
  • Pojawienie się pierwszych prób wyłudzeń danych i fałszywych e-faktur

Północna Izba Gospodarcza podkreśla, że dla zachowania płynności finansowej wielu przedsiębiorstw, lepszym terminem startu systemu byłaby jesień. Tymczasem przed rynkiem stoi już kolejne wyzwanie - kwietniowe wdrożenie KSeF w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Północna Izba Gospodarcza konsekwentnie przekonuje, że takie zmiany powinny być wdrażane, gdy przedsiębiorcy i urzędnicy będą gotowi. Czy tutaj wszyscy byli? Mamy duże wątpliwości - mówi prezes Hanna Mojsiuk.

