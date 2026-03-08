Hakerzy uderzyli w szpital wojewódzki w Szczecinie. Placówka przeszła na tryb awaryjny

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-03-08 19:55

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie padł ofiarą ataku hakerskiego. W nocy z soboty na niedzielę (7-8 marca) nieznani sprawcy zainfekowali sieć informatyczną, szyfrując kluczowe dane i blokując do nich dostęp. Lecznica uruchomiła procedury awaryjne, przechodząc na dokumentację papierową. Co ten cyfrowy paraliż oznacza dla hospitalizowanych osób i w jaki sposób cyberatak na szpital wpłynie na ich codzienne bezpieczeństwo?

Szpital przy ul. Arkońskiej

i

Autor: DOMIN

Cyberatak na Szpital Wojewódzki w Szczecinie. Tomasz Owsik-Kozłowski uspokaja pacjentów

Dyrekcja placówki natychmiast zawiadomiła właściwe organy o incydencie i stale z nimi współpracuje. Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala uspokaja zaniepokojonych mieszkańców i informuje, że zdrowie i życie przebywających na oddziałach osób nie jest zagrożone.

Zespół informatyków skupia się teraz na odzyskaniu dostępu do zablokowanych serwerów, aby personel mógł powrócić do normalnego trybu obowiązków. Działania hakerów bez wątpienia utrudniają jednak codzienną pracę lekarzy.

Utrudnienia w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Rzecznik apeluje do mieszkańców

Szpital nadal rejestruje chorych, choć świadczenia oraz formalności biurowe uległy znacznemu wydłużeniu. Tomasz Owsik-Kozłowski zwrócił się do okolicznych mieszkańców z prośbą o wybieranie w razie potrzeby sąsiednich punktów medycznych.

- Prosimy pacjentów, by – w miarę możliwości – kierowali się do innych placówek – zaapelował Tomasz Owsik-Kozłowski.

Cyberatak na szczeciński szpital to groźny incydent, mogący zakłócić pracę obiektu oraz sprawność oferowanego leczenia. Choć administracja gwarantuje chorym bezpieczeństwo, sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie i wymusza stały nadzór nad zablokowaną siecią.

