Wyniki losowania Eurojackpot. Polak z gigantycznym zastrzykiem gotówki

Wyniki losowania Eurojackpot. Wiemy, kto trafił główną wygraną

Piątkowy wieczór 6 marca przyniósł kolejne wyniki Eurojackpot. Podczas losowania z maszyny wypadł następujący zestaw szczęśliwych liczb: 8, 17, 26, 31, 47 oraz dwie dodatkowe kule o wartościach 1 i 6.

Okazało się ostatecznie, że absolutnie nikt nie skreślił idealnej kombinacji gwarantującej zdobycie dziesięciu milionów euro, co po przeliczeniu na naszą walutę daje około 45 milionów złotych. Brak triumfatora pierwszego stopnia zwiastuje jeszcze większe sportowe emocje i automatyczny wzrost puli w nadchodzącej grze.

Tysiące euro dla graczy z Europy. Padły wygrane trzeciego stopnia w Eurojackpot

Chociaż tym razem główna nagroda przeszła wszystkim koło nosa, loteria wyłoniła ośmiu posiadaczy kuponów z trafieniami trzeciego stopnia, z których każde wyceniono na dokładnie 119 096,50 euro. Gotówka trafiła do obywateli konkretnych państw:

Niemiec, gdzie odnotowano aż cztery takie przypadki,

Hiszpanii,

Grecji,

Szwecji,

Węgier.

Rozkład tych zwycięstw dobitnie przypomina, że europejska gra liczbowo-finansowa hojnie obdarowuje uczestników ze wszystkich regionów naszego kontynentu.

Gigantyczna wygrana czwartego stopnia w Polsce. O jakiej kwocie mowa?

Najciekawsza informacja z punktu widzenia naszych rodaków dotyczy faktu, że to właśnie na terytorium Polski padła wygrana czwartego stopnia. Szczęśliwy nabywca zwycięskiego losu wzbogacił się w mgnieniu oka o dokładnie 647 069,50 złotych.

Taki solidny zastrzyk finansowy z pewnością ułatwia planowanie luksusowych wakacji, realizację dawno zapomnianych pasji czy po prostu rozsądne i bezpieczne budowanie kapitału inwestycyjnego na odległą przyszłość. Ten wyjątkowy piątkowy wieczór bez wątpienia na zawsze zapisze się w pamięci nowego polskiego bogacza.

Olbrzymia kumulacja Eurojackpot. We wtorek rekordowe miliony złotych do wzięcia

Brak rozbicia głównego banku naturalnie winduje stawkę w całej europejskiej loterii. Najbliższe losowanie zaplanowane na wtorek 10 marca zaoferuje wszystkim kupującym kupony zawrotną pulę nagród wynoszącą aż 70 milionów złotych. Jest to potężny majątek potrafiący całkowicie zmienić codzienność kilku różnych rodzin naraz.

Najbliższe kilkadziesiąt godzin przyniesie odpowiedź na kluczowe pytanie, czy ta rekordowo wysoka suma zasili ostatecznie konto osoby mieszkającej nad Wisłą. Napięcie wśród sympatyków obstawiania cyfr bez wątpienia z każdym dniem przybiera na sile.

Rekordowe nagrody w Polsce. Historyczne wyniki losowań Eurojackpot

Dla należytego zobrazowania skali loterii prezentujemy poniżej kompletne zestawienie najwyższych polskich wygranych pierwszego stopnia, które kiedykolwiek zostały wypłacone triumfatorom w tej konkretnej grze:

Aż 213 584 986,00 zł odebrane 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim,

Trafienie warte 206 550 000,00 zł z 13 sierpnia 2021 roku (powiat bieruńsko-lędziński),

Nagroda rzędu 193 396 500,00 zł, która 10 maja 2019 roku trafiła do powiatu piotrkowskiego,

Dokładnie 96 805 666,90 zł z 11 września 2020 roku wygrane na terenie powiatu pruszkowskiego,

Suma 91 256 729,60 zł odnotowana 13 grudnia 2024 roku w powiecie rzeszowskim,

Zastrzyk gotówki w kwocie 62 657 423,40 zł z 2 maja 2023 roku w Bielsku-Białej,

Wygrana w wysokości 47 222 789,10 zł zgarnięta 29 października 2021 roku (Siemianowice Śląskie),

Pokaźne 42 812 000,00 zł uzyskane 3 września 2024 roku w powiecie cieszyńskim.

Zasady gry w Eurojackpot. W jaki sposób skutecznie obstawiać liczby?

Zakłady można wygodnie zawierać w tradycyjnych kolekturach stacjonarnych Lotto, a także za pośrednictwem dedykowanego i oficjalnego portalu www.lotto.pl. Głównym celem miłośników loterii jest bezbłędne wskazanie pięciu cyfr z puli pięćdziesięciu oraz dwóch dodatkowych z dwunastu, co gracze realizują własnoręcznie lub zdając się w stu procentach na niezależne losowanie w systemie chybił-trafił. Istnieje dodatkowo opcja jednoczesnego grania na wiele różnych zakładów, co służy realnemu zwiększeniu szans na wygraną.

Organizatorzy przewidzieli również dogodną funkcję opłacenia udziału na cztery kolejne rozstrzygnięcia z rzędu. Niezwykle interesującym rozwiązaniem jest także uruchomienie ciągłej subskrypcji ulubionego kuponu liczbowego, dzięki czemu bierze on nieprzerwany udział w zabawie aż do momentu ewentualnego anulowania tej usługi.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie