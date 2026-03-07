Overbooking niszczy plany wakacyjne. Przewoźnicy celowo sprzedają więcej biletów

Czym jest overbooking w liniach lotniczych?

Zjawisko to określane jest mianem overbookingu, czyli procederu polegającego na dystrybucji większej puli biletów, niż faktycznie wynosi pojemność maszyny. Przewoźnicy stosują ten manewr z pełną premedytacją, zakładając, że pewien odsetek klientów ostatecznie nie stawi się na lotnisku. Problem pojawia się w momencie, gdy na terminalu zjawią się absolutnie wszyscy chętni, co błyskawicznie prowadzi do gigantycznego zamieszania. Definicję tego zjawiska precyzuje portal Aircashback:

„overbooking to praktyka polegająca na sprzedaży większej liczby biletów, niż dostępnych miejsc w samolocie”

Dlaczego przewoźnicy celowo sprzedają nadmiarowe bilety?

Głównym motywem takiego działania jest oczywiście chęć zmaksymalizowania finansowych korzyści. Firmy lotnicze dysponują dokładnymi statystykami, z których wynika, że część podróżnych regularnie odwołuje wyjazdy, spóźnia się na odprawę lub w ostatniej chwili modyfikuje swoje rezerwacje. Wypuszczenie na rynek dodatkowych miejsc to sposób na zagwarantowanie, że maszyna wystartuje w pełni obłożona. Jak zaznaczają eksperci z serwisu Odszkodowanie.com, celowa nadrezerwacja ma kluczowe znaczenie biznesowe i pozwala:

„minimalizować straty wynikające z niepojawienia się pasażerów”

Prawa pasażera i unijne przepisy o odszkodowaniach za overbooking

Na terenie Unii Europejskiej kwestie te reguluje wprost Rozporządzenie (WE) 261/2004, stanowiące główną tarczę ochronną dla klientów linii lotniczych, którym niesłusznie odmówiono wejścia do samolotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podróżnemu przysługuje szereg wymiernych rekompensat. Wśród gwarantowanych świadczeń wymienia się:

wypłatę odszkodowania finansowego w wysokości od 250 do 600 euro,

zapewnienie darmowych posiłków, napojów oraz dostępu do środków łączności na terenie terminala,

zagwarantowanie bezpłatnego noclegu w hotelu, jeżeli alternatywny lot zaplanowano na kolejny dzień,

całkowity zwrot kosztów zakupu biletu bądź darmową zmianę trasy podróży.

Kwestię należnych świadczeń bardzo krótko i dosadnie podsumowuje również portal Fly4Free:

„Pasażer ma prawo do odszkodowania, opieki i zmiany planu podróży”

Brak miejsca w samolocie pomimo ważnego biletu

W praktyce oznacza to fatalną sytuację przy bramce, kiedy przedstawiciel obsługi informuje cię, że fizycznie zabrakło dla ciebie fotela. Stawiasz się punktualnie i posiadasz w pełni opłacony bilet, ale z powodu decyzji linii nie możesz kontynuować podróży. Dokładny mechanizm tej procedury przybliża serwis Airscompensa:

„To sytuacja, gdy przewoźnik nie wpuszcza pasażera mimo ważnego biletu i stawienia się na czas. Najczęściej wynika z overbookingu”

Zanim jednak dojdzie do siłowego wypraszania z rejsu, obsługa w pierwszej kolejności próbuje znaleźć dobrowolnych chętnych gotowych polecieć późniejszym połączeniem. Dopiero gdy brakuje ochotników, personel lotniska przechodzi do narzuconej z góry selekcji klientów.

Sygnały ostrzegawcze przed bramką. Kto nie poleci?

Przed samym procesem boardingu warto zachować czujność, ponieważ pewne specyficzne okoliczności mogą zwiastować, że to właśnie twój bilet zostanie za chwilę anulowany. Przewoźnicy lotniczy zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem typują osoby, które znajdują się w strefie podwyższonego ryzyka odmowy. W przygotowanej galerii prezentujemy pięć najbardziej charakterystycznych symptomów, które jasno wskazują, że obsługa wytypuje cię do przymusowego pozostania na ziemi.

6

Odmowa wejścia na pokład. Jakie kroki podjąć na lotnisku?

Jeżeli staniesz się ofiarą nadrezerwacji, musisz natychmiast przejść do działania. Istnieje sprawdzona lista kroków do wykonania bezpośrednio przy stanowisku odprawy. W takiej sytuacji bezwzględnie należy:

zażądać wydania oficjalnego, papierowego dokumentu potwierdzającego fakt niewpuszczenia do samolotu,

domagać się natychmiastowej opieki, obejmującej ciepły posiłek, wodę oraz zakwaterowanie,

oficjalnie wystąpić z roszczeniem o wypłatę gotówkową rzędu 250-600 euro,

pozostać w bezpośrednim sąsiedztwie bramki aż do momentu uzyskania wiążących wytycznych od personelu.

O finansowym aspekcie tego problemu przypominają specjaliści z serwisu Aircashback, dodając, że:

„za brak miejsca w samolocie przysługuje spora rekompensata”

Jak uniknąć overbookingu i spokojnie wylecieć na wakacje?

Aby zminimalizować ryzyko pozostania na płycie lotniska, warto stosować się do kilku sprawdzonych, podróżniczych trików. Eksperci radzą, aby:

dokonywać odprawy online najszybciej, jak to tylko możliwe,

omijać najtańsze klasy rezerwacyjne, jeśli priorytetem jest absolutna pewność wylotu,

planować zagraniczne wojaże poza ścisłym, wakacyjnym szczytem sezonu,

bacznie obserwować zachowanie personelu – jeśli już przy check-inie szukają chętnych do zmiany lotu, to ewidentny sygnał nadciągających kłopotów z miejscami.

