Przygraniczne stacje benzynowe w Zachodniopomorskiem oblegane przez niemieckich obywateli

W przygranicznych stacjach - widzimy, że ten ruch jest większy. Niemcy z okolicznych miejscowości przyjeżdżają - i faktycznie - kupują, bo jest taniej niż w Niemczech. Zresztą, zawsze było taniej, ale teraz ta różnica się powiększyła - mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

Niektórzy obywatele Niemiec przejeżdżają nawet 60 kilometrów, by zatankować.

Tak, tankujemy w Polsce, bo u nas jest tak drogo - Czy ceny tam są wysokie? Tak, 2,30 euro za benzynę. Jest taniej - W Polsce jest taniej niż w Niemczech. 40 centów różnicy.

Ceny na polskich stacjach benzynowych w ciągu doby wzrosły o około 40 groszy.

WOJNA W PORTFELACH: DROŻSZE PALIWO, ŻYWNOŚĆ, WAKACJE | Poranny Ring