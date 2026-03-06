Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami czyli szansa na zatrudnienie i edukację

Wydarzenie odbędzie się 10.03 w godzinach 10:00 - 14:00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma ono zwiększać możliwości wejścia na rynek pracy, promować równe szanse oraz przełamywać stereotypy dotyczące kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy podkreślają również znaczenie edukacji pracodawców, zarówno w zakresie korzyści płynących z zatrudniania osób z orzeczeniem, jak i dostępnych form wsparcia.

Podczas targów powstaną specjalne strefy tematyczne. Najważniejszą z nich będzie strefa pracodawców, gdzie firmy zaprezentują oferty pracy i dobre praktyki związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy będą mogli także odwiedzić strefę doświadczalną, wyposażoną m.in. w okulary VR, symulatory schorzeń wzroku oraz symulator starości. Pozwolą one lepiej zrozumieć codzienne wyzwania, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami.

Targi mają pomóc uczestnikom nie tylko zdobyć informacje o zatrudnieniu, lecz także ocenić własne umiejętności i zaplanować dalszy rozwój zawodowy.

Patronem wydarzenia jest Nasza stacja.