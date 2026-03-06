Partnerstwo, które zostaje na pokładzie Floty

Wartość tegorocznej umowy wynosi 110 tys. zł. Pieniądze zostaną wypłacone w trzech transzach i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie klubu, a także działania rozwojowe – sportowe i organizacyjne, wspierające długofalowo stabilność Klubu. W zamian Klub zadba o ekspozycję sponsorską – budowanie wizerunku Zarządu Morskich Portów na swoich obiektach poprzez umieszczanie tam materiałów reklamowych – m.in. banera na stadionie, flag promocyjnych wzdłuż bieżni, logo na strojach piłkarzy (szczegółowy zakres świadczeń i ekspozycji sponsorskiej reguluje umowa).

– Jako odpowiedzialna społecznie firma jesteśmy obywatelem Świnoujścia – mówi Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ. – To naturalne, że poprzez działania sponsoringowe wspieramy to, co jest mieszkańcom bliskie. Dlatego skupiamy się na promowaniu sportu, kultury oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Uważamy, że wspólne kibicowanie i wsparcie ulubionej drużyny buduje tożsamość i zbliża ludzi, a to najwyższa wartość – dodaje.

– Współpraca z Portem od wielu lat stanowi dla nas bardzo konkretne wsparcie – mówi Mariusz Borawski, prezes MKS Flota Świnoujście. – Poza aspektem finansowym, to bardzo ważny sygnał stabilności, który pokazuje, że partner zostaje z Klubem na dłużej. W piłce nie da się niczego zbudować z miesiąca na miesiąc. My stawiamy na porządek organizacyjny, przewidywalność i konsekwentną pracę krok po kroku.

Partnerstwo ma również wymiar lokalny: Port i Flota działają w tym samym mieście i regionie, a sport jest jedną z wizytówek Świnoujścia.

Podpisanie kontynuacji umowy sponsoringowej z ZMPSiŚ to druga bardzo ważna umowa zawarta w trakcie krótkiej kadencji prezesa Mariusza Borawskiego (został powołany 22 stycznia 2026 r.). W ostatnich tygodniach Klub podpisał także porozumienie szkoleniowe z FASE Szczecin, otwierające nowy etap współpracy w obszarze rozwoju młodzieży i ścieżki szkoleniowej. Obie te umowy mają wymiar strategiczny dla Floty.

– Chcemy łączyć stabilne partnerstwo z rozwojem sportowym. Z jednej strony – porządek i przewidywalność w finansach, z drugiej – praca nad zapleczem sportowym, szczególnie w obszarze młodzieży – dodaje prezes Borawski.