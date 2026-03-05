Lodowy tor przeszkód z elementami hokeja, jazdy na łyżwach i biegu z przeszkodami

Krzysztof Baziuniak
2026-03-05 14:36

"Ice Rocket" to pełne zabawy i wyzwań wydarzenie łyżwiarskie przeznaczone dla zawodników w wieku do lat 14!

Igrzyska 2026: Walentynki.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, centralnie, znajdują się dwie białe łyżwy figurowe. Buty łyżew są białe, sznurowane, z czarnymi obcasami i podeszwami. Ostrza łyżew pokryte są śniegiem i szronem, z wyraźnymi ząbkami na przodzie. Łyżwy stoją na jasnym, lśniącym lodzie pokrytym częściowo warstwą szronu i drobnych kawałków śniegu. Tło jest rozmyte, z niewyraźnymi elementami w odcieniach bieli i jasnego błękitu, sugerując otwartą przestrzeń lodowiska pod słońcem.

Ice Rocket w Szczecinie to dynamiczne, pełne energii wydarzenie sportowe, które co roku przyciąga młodych miłośników jazdy na łyżwach. Jego formuła opiera się na wyścigu typu "ice cross", czyli pokonywaniu toru przeszkód na lodzie!Uczestnicy skaczą, wykonują wślizgi, unikają przeszkód i nurkują pod elementami ustawionymi na trasie.

Jest to jedyna w Naszym regionie dyscyplina tego typu!

7. edycja Ice Rocket odbędzie się 15.03 na lodowisku przy Maciejowickiej w Szczecinie. Start o godzinie 8:30.

Patronem wydarzenia jest Nasza stacja.

Szczecin
łyżwy
sport
lodowisko