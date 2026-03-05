Lodowy tor przeszkód z elementami hokeja, jazdy na łyżwach i biegu z przeszkodami

Ice Rocket w Szczecinie to dynamiczne, pełne energii wydarzenie sportowe, które co roku przyciąga młodych miłośników jazdy na łyżwach. Jego formuła opiera się na wyścigu typu "ice cross", czyli pokonywaniu toru przeszkód na lodzie!Uczestnicy skaczą, wykonują wślizgi, unikają przeszkód i nurkują pod elementami ustawionymi na trasie.

Jest to jedyna w Naszym regionie dyscyplina tego typu!

7. edycja Ice Rocket odbędzie się 15.03 na lodowisku przy Maciejowickiej w Szczecinie. Start o godzinie 8:30.

Patronem wydarzenia jest Nasza stacja.