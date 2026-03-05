Rafa Nadal Tennis Camp w Szczecinie!

W świecie tenisowych obozów łatwo pomylić etykietę z treścią. Nazwisko na banerze bywa dekoracją, a "metodologia" słowem, które dobrze wygląda w ofercie. W Szczecinie ma wydarzyć się coś rzadszego - w drugiej połowie czerwca korty Szczecińskiego Klubu Tenisowego staną się miejscem, do którego przyjeżdża nie legenda wizerunkowa, lecz realny produkt szkoleniowy Rafa Nadal Academy, przeniesiony z Majorki razem z kadrą i strukturą pracy. To europejski precedens, bo akademia poza Manacor swoje campy uruchamia zwykle w Stanach Zjednoczonych, a nie na kontynencie. W tym sensie Szczecin nie dostaje "wizyty", tylko system.

Pomysł narodził się z potrzeby. "Niespełna dwa lata temu po naszym szczecińskim challengerze siedzieliśmy w gronie przyjaciół i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby nasz obiekt nie był tylko kortami do wynajęcia. Ktoś podsunął pomysł, abyśmy pojechali na Majorkę i spróbowali przenieść to, co tam zostało stworzone, do nas" - wspomina Andrzej Czyż ze SKT. Pierwsza reakcja była szczera: "Naprawdę pomyślałem, że to kosmos. No bo gdzie Szczecin. Ani to stolica, ani nawet jakaś polska tenisowa mekka. A potem polecieliśmy". Sprawcą "szaleństwa" był Sebastian - lokomotywa projektu. To on zaczął rozmowy na Majorce i doprowadził do spotkania z człowiekiem odpowiedzialnym w RNA za campy poza Manacor. Wtedy "fajnie byłoby" zamieniło się w dyskusję o standardach i o tym, czy da się je dowieźć w Polsce. Potem był wyjazd i wrześniowy test w Szczecinie.

Kluczowe pytanie brzmi: co znaczy "produkt szkoleniowy" Rafa Nadal Academy? W szkoleniu to słowo jest precyzyjne - chodzi o powtarzalność standardu. "Przyjeżdżają trenerzy tenisa, trenerzy fizjo od fitnessu i management, żeby zrobić ten sam produkt, który funkcjonuje w akademii" - podkreśla Czyż. W praktyce oznacza to spójną periodyzację i transfer z techniki do gry. Pięć dni nie jest zlepkiem przypadkowych treningów i sparingów, tylko mikrocyklem, w którym każdy dzień ma temat, a poranny blok techniczny domyka popołudnie w zadaniach sytuacyjnych i punktowych. "Rano jest trening techniczny, po południu trening bardziej punktowy z wykorzystaniem tych elementów. Jest to naprawdę bardzo solidnie poukładane" - słyszymy. W tej konstrukcji mieszczą się detale, które decydują o jakości w meczu: split-step zsynchronizowany z decyzją, timing kontaktu przed sobą, praca nóg ustawiająca biodra do rotacji, świadomy wybór wysokości nad siatką i kontrola topspinu połączona z kierunkiem. Zamiast obietnicy "poprawimy forehand" zawodnik uczy się utrzymać jakość pod presją tempa i informacji - czyli generować dla rywala "ciężką" piłkę bez rozjeżdżania ustawienia i rytmu.

Drugim filarem jest "Building the Champion" - nie legenda z plakatu, tylko powtarzalność zachowań: rutyny przed punktem, kontrola pobudzenia, koncentracja na zadaniu, regeneracja i żywienie. Czyż trafia w sedno: "Może nie do końca wiedzą, jak należy się rozgrzać przed meczem... że także moment dla ciała po meczu jest istotny". To logika obciążeń - jeśli chcesz trenować intensywnie, musisz równie profesjonalnie dbać o ciało.

Projekt ma precyzyjny kształt: dwa pięciodniowe terminy (15-19 oraz 22-26 czerwca), osobno dla juniorów i dorosłych, oraz dwa jednodniowe Mini Campy (20 i 27 czerwca). Junior Camp (8-18 lat) łączy tenis, przygotowanie motoryczne i "Building the Champion". Adults Camp (19+) porządkuje fundamenty - pracę nóg, przygotowanie do uderzenia, return oraz sekwencje "serwis +1" i "return +1". Mini Camp jest esencją - daje kontakt z rytmem pracy RNA i narzędzia do wpięcia we własny mikrocykl.

Czy po pięciu dniach nastąpi cud? Czyż studzi oczekiwania: "To nie jest czarodziejska różdżka - tenis to gra błędów". Sens inwestycji jest inny - wracasz z planem, intensywnością i świeżym spojrzeniem. Dlatego mówi wprost: "Zawsze możesz spróbować zrobić podróbkę, ale podróbka nigdy nie będzie oryginałem". W Szczecinie stawką nie jest autograf, tylko uporządkowane tenisowe rzemiosło i praca domowa, która zaczyna się dzień po campie.