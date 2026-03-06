Kierowcy tracą prawa jazdy. Policja nie ma litości dla piratów drogowych

Nowe przepisy drogowe. Utrata prawa jazdy za prędkość poza terenem zabudowanym

Wraz z początkiem marca weszły w życie zaostrzone sankcje dla zmotoryzowanych, wprowadzające rygorystyczne kary za zbyt szybką jazdę. Jeśli prowadzący pojazd przekroczy dozwolony limit o przeszło 50 km/h na dwukierunkowej trasie o jednej jezdni poza miastem, musi liczyć się z natychmiastowym odebraniem dokumentu na kwartał. Tym samym prawodawca rozszerzył dotychczasowe zasady, które wcześniej dotyczyły wyłącznie ulic w obrębie miejscowości.

Wprowadzone zmiany mają jasny cel. Chodzi o zdecydowane ograniczenie tragicznych wypadków wywoływanych przez lekkomyślnych kierowców na trasach, gdzie dotychczas czuli się oni całkowicie bezkarni.

Kontrole drogowe w powiecie goleniowskim. Kierowcy audi i volkswagena ukarani za przekroczenie prędkości

Rygor znowelizowanego taryfikatora boleśnie odczuła 36-letnia kobieta siedząca za kierownicą osobowego audi, którą zatrzymał patrol w okolicach Goleniowa. Funkcjonariusze przerwali jej jazdę, ponieważ urządzenie pomiarowe wskazało 135 km/h na odcinku z limitem do siedemdziesiątki, co oznaczało, że przekroczyła dopuszczalną prędkość o równe 65 kilometrów na godzinę.

nałożenie grzywny w wysokości 2000 złotych,

przypisanie do konta kierującej 14 punktów karnych,

czasowa utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów na 3 miesiące.

Tego samego dnia goleniowska drogówka namierzyła 43-letniego mężczyznę przemieszczającego się volkswagenem z prędkością 154 km/h w strefie do 90 km/h. Szybko okazało się, że zbyt ciężka noga to dopiero początek problemów, gdyż samochód prezentował opłakany stan techniczny i brakowało w nim wymaganej prawem gaśnicy. Finał interwencji to konfiskata prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego, a także skierowanie sprawy zmotoryzowanego na drogę sądową.

Mandaty i punkty karne w Stargardzie. Drogówka zatrzymała trzech kierowców i niesprawną ciężarówkę

Intensywne patrole prowadzone przez mundurowych ze Stargardu przyniosły wymierne efekty w postaci wyłapania aż trzech zmotoryzowanych łamiących świeże przepisy. Wszyscy zatrzymani do kontroli poruszali się drogami pozamiejskimi o ponad pięćdziesiąt kilometrów na godzinę za szybko.

dwójka piratów drogowych musiała przyjąć kary finansowe rzędu 1500 zł oraz 15 punktów karnych,

sprawa trzeciego z zatrzymanych została przekazana przez policjantów bezpośrednio do sądu.

W trakcie tej samej akcji stróże prawa skontrolowali także samochód ciężarowy, za kierownicą którego siedział człowiek bez ważnych uprawnień. Sam pojazd stwarzał ogromne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, ponieważ stwierdzono w nim pozbawione bieżnika opony, rozbitą szybę czołową oraz niesprawne oświetlenie. Lekceważące podejście do bezpieczeństwa kosztowało szofera dwa tysiące złotych grzywny.

Zatrzymane prawo jazdy na drodze krajowej nr 22. Policyjna interwencja w Wałczu

Niechlubne statystyki powiększył 34-latek prowadzący osobową hondę, którego podróż przerwali funkcjonariusze na terenie Wałcza. Mężczyzna przemieszczał się drogą krajową numer 22 z prędkością 150 km/h, ignorując obowiązujący tam limit dziewięćdziesięciu kilometrów na godzinę. Zgodnie z niedawno zaktualizowanym prawem, mundurowi od razu odebrali lekkomyślnemu kierującemu uprawnienia na najbliższe trzy miesiące.

nałożenie kary pieniężnej w kwocie 1500 złotych,

dopisanie do policyjnej ewidencji 13 punktów karnych,

natychmiastowe zatrzymanie dokumentów na miejscu zdarzenia.

Rekordowa prędkość na trasie S11. Kierowca zatrzymany przez policję w Kamieniu Pomorskim

Prawdziwe apogeum drogowego szaleństwa zarejestrowano na drodze ekspresowej S11. Mundurowi z Kamienia Pomorskiego, wracając z innej interwencji służbowej, zauważyli auto wyprzedzające ich radiowóz z ekstremalnie wysoką prędkością.

Policyjna kamera błyskawicznie uwieczniła na liczniku oszałamiające 231 km/h. Autem sterował 40-letni mieszkaniec Koszalina, który po przymusowym postoju zaskoczył funkcjonariuszy swoim osobliwym tłumaczeniem.

- Odebrałem auto z serwisu i chciałem sprawdzić jego możliwości - powiedział policjantom.

Zakończenie tego brawurowego testu na drodze publicznej okazało się dla kierowcy niezwykle kosztowne.

wypisanie mandatu na kwotę 2500 złotych,

zasilenie konta sprawcy 15 punktami karnymi.

Skutki lekkomyślnej jazdy. Zachodniopomorska policja podsumowuje zaostrzone prawo drogowe

Przedstawiciele organów ścigania nieustannie przypominają, że to właśnie ignorowanie limitów prędkości stanowi kluczową przyczynę najbardziej tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Zaktualizowane przepisy mają definitywnie ukrócić ten niebezpieczny proceder, choć pierwsze dni ich funkcjonowania pokazują wyraźny problem z zaadaptowaniem się zmotoryzowanych do nowej rzeczywistości.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że od teraz zbytnia pewność siebie na drodze niesie za sobą o wiele poważniejsze konsekwencje. Sam zwykły mandat finansowy zszedł na dalszy plan w obliczu realnego widma utraty dokumentu.

12

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie