Pobiegnij dla zdrowia i czystego powietrza!

Pierwsza odsłona wydarzenia przeszła najśmielsze oczekiwania – 540 uczestników, w tym 140 dzieci, wybiegało aż 20 tysięcy złotych. W tym roku poprzeczka zawieszona jest jeszcze wyżej. Cel jest konkretny i niezwykle ważny: zakup aparatu do znieczulenia małych pacjentów przy badaniu bronchoskopii. Obecnie Szpital „Zdroje” posiada nowoczesną salę i sprzęt, jednak brak specjalistycznego aparatu do znieczulenia zmusza do przenoszenia dzieci na blok operacyjny. Dzięki środkom z tegorocznych zapisów, zabiegi będą mogły odbywać się bezpośrednio na oddziale, co znacznie zwiększy komfort i bezpieczeństwo dzieci cierpiących na choroby układu oddechowego.

Trasa dla każdego

Trasa biegu wiedzie przez malownicze zakątki Puszczy Wkrzańskiej. Choć bywa kręta i oferuje kilka wzniesień, organizatorzy zapewniają, że każdy sobie z nią poradzi. Zawodnicy mogą wziąć udział w biegu głównym, nordic walkingu, biegu dzieci oraz zawodach drużynowych (min. 5 osób, w tym jedna kobieta).

Miasteczko biegowe

21 marca Polana Sportowa zamieni się w centrum profilaktyki i rodzinnej zabawy. Szpital „Zdroje” wystawi swój zespół specjalistów, oferując bezpłatne pomiary ciśnienia, poziomu cukru oraz profesjonalną analizę składu ciała. Na uczestników i kibiców czekać będą także atrakcje przygotowane przez Pałac Młodzieży, parki krajobrazowe oraz ludowe związki sportowe. Nie zabraknie ogniska, grilla i unikatowych medali nawiązujących do czystej energii wiatrowej.

Wydarzenie odbędzie się 21 marca (sobota). Miasteczko biegowe będzie dostępne od godziny 9:00, natomiast bieg główny wystartuje o 12:00 na Polanie Sportowej.