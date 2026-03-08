Wpadka Ukraińca na autostradzie A6. Wiózł nielegalnych migrantów tuż pod niemiecką granicę

Akcja Straży Granicznej na autostradzie A6. Ukrainiec wpadł z migrantami

Piątego marca funkcjonariusze szczecińskiej placówki Straży Granicznej zapobiegli procederowi przemytu ludzi zaledwie siedem kilometrów przed niemiecką granicą. Mundurowi wytypowali do kontroli pojazd osobowy jadący autostradą A6 i prowadzony przez młodego kierowcę z Ukrainy. Wewnątrz samochodu znajdowali się pasażerowie pochodzący z państw azjatyckich, w wieku od 22 do 40 lat, wśród których zidentyfikowano jednego Hindusa oraz trzech obywateli Bangladeszu.

Zatrzymani mężczyźni legitymowali się wydanymi na Łotwie dokumentami tożsamości. Służby szybko jednak zweryfikowały, że obcokrajowcy złamali przepisy i wjechali na terytorium naszego kraju od strony Litwy, traktując Polskę jedynie jako kraj tranzytowy w drodze do Niemiec.

Tysiące euro za podróż z Bangladeszu do Niemiec

Przesłuchiwani pasażerowie nie ukrywali faktu złamania prawa i od razu potwierdzili nielegalny charakter swojej podróży. W trakcie składania wyjaśnień wskazali, że przemytnicy inkasowali po sześć tysięcy euro za przerzut bezpośrednio z azjatyckich krajów aż za Odrę. Schwytany 22-latek odpowiadał w tym łańcuchu wyłącznie za finałowy odcinek trasy, odbierając grupę na Litwie i kierując się do Niemiec.

Obecny przy sprawie prokurator przedstawił obcokrajowcom propozycję kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie tego wyroku zostało warunkowo zawieszone na okres dwóch lat, na co wszyscy zatrzymani dobrowolnie przystali bez konieczności przeprowadzania procesu.

Surowe konsekwencje dla 22-letniego obywatela Ukrainy. Grozi mu więzienie

Ukraiński kierowca został oficjalnie oskarżony o pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej i natychmiast przyznał się do zarzucanych mu czynów. Kodeks karny przewiduje za ten proceder karę sięgającą nawet ośmiu lat za kratkami. Funkcjonariusze prowadzący sprawę zakładają, że mężczyzna wielokrotnie trudnił się podobnym fachem, dlatego teraz dokładnie przeanalizują jego wcześniejsze trasy.

Biorąc pod uwagę charakter popełnionego przestępstwa oraz ryzyko ucieczki, szczeciński sąd przychylił się do wniosku śledczych i odizolował podejrzanego, umieszczając go w areszcie tymczasowym.

Deportacja migrantów na Litwę i kolejne sukcesy Straży Granicznej

Służby zapowiedziały, że cała czwórka pasażerów zostanie jeszcze tego samego dnia deportowana na terytorium Litwy, co odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami readmisji. Przedstawiciele Straży Granicznej zaznaczają przy okazji, że to już kolejna skutecznie rozbita szajka kurierska w ciągu ostatnich kilku tygodni, próbująca transportować obywateli innych państw na zachód Starego Kontynentu.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie