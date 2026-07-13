Za nami druga edycja Festiwalu Talentów i Smaków w Węgorzy!

Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć patrolu ESKA SUMMER CITY!

Na miejscu można było wziąć udział w:

Konkursie na Najlepszy Strój Dzikiego Zachodu

Konkursie na Najlepsze Ciasto Festiwalu

Wielkiej Loterii Festiwalowej

Oprócz tego były, takie atrakcje jak: znany z filmów - byk rodeo, Strefa Smaków, dmuchańce i animacje dla dzieci oraz występy artystyczne.

Patrol ESKA SUMMER CITY także przygotował specjalne animacje, mnóstwo pomarańczowych gadżetów oraz tajemniczy sejf!