Za nami druga edycja Festiwalu Talentów i Smaków w Węgorzy!

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-07-13 12:20

To wydarzenie połączyło to, co najlepsze w lokalnej społeczności: talenty, wyjątkowe smaki i atrakcje.

Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć patrolu ESKA SUMMER CITY! 

Na miejscu można było wziąć udział w:

  • Konkursie na Najlepszy Strój Dzikiego Zachodu
  • Konkursie na Najlepsze Ciasto Festiwalu
  • Wielkiej Loterii Festiwalowej
Oprócz tego były, takie atrakcje jak: znany z filmów - byk rodeo, Strefa Smaków, dmuchańce i animacje dla dzieci oraz występy artystyczne.
Patrol ESKA SUMMER CITY także przygotował specjalne animacje, mnóstwo pomarańczowych gadżetów oraz tajemniczy sejf!
Westernowa Farma Dyniowa w Bacówce
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