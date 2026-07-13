Polak minął granicę w Kołbaskowie. Kilka godzin później był już w niemieckim więzieniu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-13 12:16

40‑letni obywatel Polski zakończył swoją podróż tuż po przekroczeniu granicy w Kołbaskowie. Podczas kontroli na przejściu w Pomellen niemiecka policja ustaliła, że od czterech lat jest poszukiwany za sześć przypadków kradzieży bandyckiej. Mężczyzna trafił prosto do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 329 dni.

Radiowóz Polizei przy granicy. Na miniaturze dłonie zakutego w kajdanki Polaka. O sprawie pisze Eska Szczecin.
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Kontrola na A11 zakończyła jego wolność

W środę, 8 lipca, około godziny 13:00 niemieccy funkcjonariusze prowadzący kontrolę na autostradzie A11, tuż za przejściem granicznym Kołbaskowo-Pomellen, zatrzymali do sprawdzenia auto na polskich tablicach rejestracyjnych. Polak siedział na miejscu pasażera.

Podczas rutynowej weryfikacji danych wyszło na jaw, że od 2022 roku figuruje w systemie jako osoba poszukiwana przez prokuraturę w Kassel. Chodzi o wykonanie prawomocnego nakazu aresztowania.

Polak poszukiwany za sześć poważnych przestępstw w Niemczech

Według niemieckich śledczych 40‑latek był zamieszany w sześć przypadków ciężkiej kradzieży bandyckiej. To przestępstwa, za które grożą wieloletnie kary więzienia. Mężczyzna miał do odbycia jeszcze 329 dni pozbawienia wolności – i właśnie tę część wyroku teraz odbędzie.

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Policja: „Podróż zakończyła się na granicy”

Lars Petersen z policji w Pasewalku potwierdza, że zatrzymanie przebiegło bez komplikacji.

– Podczas kontroli granicznej ustaliliśmy, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary. Jego podróż zakończyła się na przejściu w Pomellen – przekazał Petersen.

40-latek trafił prosto do zakładu karnego

Po zatrzymaniu Polaka przewieziono do jednostki policji, a następnie – około godziny 17:00 – osadzono w zakładzie karnym w Neustrelitz. Tam spędzi najbliższe miesiące.

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