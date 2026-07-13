Polak minął granicę w Kołbaskowie. Kilka godzin później był już w niemieckim więzieniu

Kontrola na A11 zakończyła jego wolność

W środę, 8 lipca, około godziny 13:00 niemieccy funkcjonariusze prowadzący kontrolę na autostradzie A11, tuż za przejściem granicznym Kołbaskowo-Pomellen, zatrzymali do sprawdzenia auto na polskich tablicach rejestracyjnych. Polak siedział na miejscu pasażera.

Podczas rutynowej weryfikacji danych wyszło na jaw, że od 2022 roku figuruje w systemie jako osoba poszukiwana przez prokuraturę w Kassel. Chodzi o wykonanie prawomocnego nakazu aresztowania.

Polak poszukiwany za sześć poważnych przestępstw w Niemczech

Według niemieckich śledczych 40‑latek był zamieszany w sześć przypadków ciężkiej kradzieży bandyckiej. To przestępstwa, za które grożą wieloletnie kary więzienia. Mężczyzna miał do odbycia jeszcze 329 dni pozbawienia wolności – i właśnie tę część wyroku teraz odbędzie.

Policja: „Podróż zakończyła się na granicy”

Lars Petersen z policji w Pasewalku potwierdza, że zatrzymanie przebiegło bez komplikacji.

– Podczas kontroli granicznej ustaliliśmy, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary. Jego podróż zakończyła się na przejściu w Pomellen – przekazał Petersen.

40-latek trafił prosto do zakładu karnego

Po zatrzymaniu Polaka przewieziono do jednostki policji, a następnie – około godziny 17:00 – osadzono w zakładzie karnym w Neustrelitz. Tam spędzi najbliższe miesiące.

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