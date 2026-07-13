Słynny "Krzywy Las" umiera. Naukowcy łączą siły, by ratować magiczne miejsce

Porozumienie naukowców i leśników

Przedstawiciele Nadleśnictwa Gryfino połączyli siły z ekspertami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ich wspólny projekt ma pomóc w znalezieniu sposobu na odtworzenie specyficznie wygiętych sosen rosnących w Nowym Czarnowie. Znajdujący się tam pomnik przyrody skurczył się obecnie do zaledwie 95 drzew.

Jak zaznacza prof. Marcin Kubus z ZUT, ten obszar to prawdziwy ewenement oraz miejsce o niezwykłym klimacie. Od długiego czasu badacze głowią się nad genezą powstania tak nietypowych kształtów. Ich obecnym celem jest dogłębne zbadanie anatomii drzew, a następnie ich wierne odtworzenie w naturalnym środowisku.

Drzewa umierają. Trzeba działać

Początki słynnego Krzywego Lasu datuje się na 1934 rok, kiedy to na obszarze 1600 metrów kwadratowych rosło około czterystu charakterystycznie zdeformowanych sosen. Do dzisiejszych czasów przetrwało ich mniej niż sto, a naturalny proces starzenia jest niestety nieodwracalny. Drzewa te zbliżają się do kresu swojego życia i powoli, lecz nieubłaganie usychają.

Z myślą o ocaleniu tego unikatowego dziedzictwa, leśnicy podjęli konkretne kroki już w 2021 roku, tworząc specjalny obszar zastępczy. Zasadzono na nim młode sosny, które są genetycznie powiązane z pierwotnymi egzemplarzami, a także sadzonki pochodzące z innych upraw. To właśnie te nowe drzewka będą stopniowo poddawane sztucznym deformacjom, by w przyszłości przypominać swoich słynnych poprzedników.

W jaki sposób powstanie nowy Krzywy Las?

Naukowcy planują szczegółowe badania struktury włókien drzewnych, które mają na celu ustalenie, na jakim etapie życia sosny były wyginane. Następnie rozpocznie się proces formowania młodych drzew – poprzez przycinanie, wyginanie, a nawet łamanie pędów.

Prof. Kubus zapowiada, że pierwsze efekty będą widoczne już po 2–3 latach. Docelowo nowy Krzywy Las ma liczyć około 400 drzew, ale aby osiągnąć taki wynik, deformacji zostanie poddanych nawet 2 tys. młodych sosen.

Daniel Pogorzelec, zastępca nadleśniczego, podkreśla, że najlepszą metodą będzie „rozproszenie ryzyka”, czyli testowanie różnych technik formowania. Część prac odbędzie się w terenie, część w hali wegetacyjnej uczelni.

Efekt zobaczymy "jeszcze za naszego życia"

Choć pełne utrwalenie krzywizny sosen zajmie nawet kilkadziesiąt lat, pierwsze wygięte pnie będzie można zobaczyć zdecydowanie szybciej. Leśnicy oceniają, że pierwsze wyraźne efekty pojawią się jeszcze „za naszego życia”.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, Pomorze Zachodnie odzyska jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych atrakcji przyrodniczych – miejsce, które od lat fascynuje turystów i naukowców.

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