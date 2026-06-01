Z kasy zniknęło ponad 700 tysięcy złotych. Przed sądem stanie osiem osób

Afera w Tramwajach Szczecińskich: księgowa i jej córka na ławie oskarżonych

Śledczy uważają, że w procederze kluczową rolę odegrała Agnieszka M., zatrudniona jako księgowa w spółce Tramwaje Szczecińskie. Kobieta odpowiadała za rachunkowość i obsługę kasową. Jak wynika z ustaleń, od połowy 2020 roku do jesieni 2023 roku wyprowadzała środki z konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przelewając je na prywatne rachunki swojego męża i córki.

Aby zatuszować kradzieże, kobieta miała fałszować wnioski o zapomogi, pożyczki i wypłaty świadczeń pośmiertnych. W tym celu podrabiała podpisy członków zarządu. Sfałszowane dokumenty trafiały następnie do zatwierdzenia przez zarząd PKZP, który według ustaleń śledztwa, podpisywał je w ciemno.

– Oskarżona wprowadziła w błąd członków zarządu co do autentyczności dokumentów oraz rzeczywistego celu pożyczek – poinformowała prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zarzuty prania pieniędzy w Tramwajach Szczecińskich i fałszowanie ksiąg

Lista zarzutów dla Agnieszki M. jest znacznie dłuższa. Prokuratura zarzuca jej również pranie brudnych pieniędzy. Z ustaleń wynika, że przelała na konta swojej rodziny około 400 tys. zł, które następnie były wybierane z bankomatów i w oddziałach banków.

Księgowa odpowie też za nierzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej Kasy. Według śledczych, jej działania doprowadziły do zafałszowania sprawozdań finansowych organizacji za lata 2021-2023.

Córka księgowej również z zarzutami

W przestępczy mechanizm miała być włączona także córka głównej podejrzanej, Klaudia M. Prokuratura uważa, że kobiety wspólnie wyłudziły z PKZP blisko 150 tysięcy złotych. Młodsza z nich również usłyszała zarzut prania brudnych pieniędzy. Śledczy wyliczyli, że na jej prywatne konto wpłynęło około 20 tys. zł z tej puli.

Obydwie kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów. Prokuratura zaznacza, że wcześniej nie były karane.

Członkowie zarządu PKZP przed sądem

Oprócz głównych oskarżonych, przed sądem stanie też sześciu członków zarządu PKZP: Bogdan R., Daniel W., Małgorzata R., Marzena G., Dariusz H. i Mateusz M.

Śledczy zarzucają im niedopełnienie obowiązków w okresie od 2020 do 2023 roku. Zarzuty dotyczą m.in.:

braku weryfikacji wypłacanych pożyczek i innych świadczeń,

braku nadzoru nad prawidłowością prowadzonej rachunkowości,

akceptowania dokumentów finansowych bez ich sprawdzenia,

zaniedbań w nadzorze nad majątkiem organizacji.

– Zaniechania członków zarządu umożliwiły realizację procederu i wyrządzenie szkody na dużą skalę – zaznacza prok. Szozda.

Wszyscy członkowie zarządu nie przyznali się do winy.

Surowe kary za aferę w Tramwajach Szczecińskich

Z aktu oskarżenia wynika, że oskarżonym grożą surowe kary:

Głównej księgowej, Agnieszce M., grozi do 10 lat więzienia.

Klaudia M. może spędzić za kratkami nawet 8 lat.

Członkowie zarządu narażeni są na kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Wobec głównej podejrzanej, Agnieszki M., zastosowano środki zapobiegawcze. Zabezpieczono jej majątek poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej oraz zajęcie samochodu. W początkowej fazie postępowania przebywała ona w areszcie tymczasowym.

