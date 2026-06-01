Pusty autokar stoczył się ze wzniesienia w centrum miasta. Zatrzymało go dopiero drzewo

Pusty autokar stoczył się koło Parku Żeromskiego w Szczecinie

Całe zdarzenie rozegrało się w ścisłym centrum zachodniopomorskiej stolicy, w bliskim sąsiedztwie Parku Żeromskiego. Krótki materiał wideo udostępniony na koncie polskie_koleje wyraźnie pokazuje, że ciężki pojazd stopniowo przyspiesza, pokonuje w poprzek sąsiednią ulicę i uderza z impetem w przeszkodę. Ostatecznie tylko masywne drzewo zdołało przerwać tę niespodziewaną przejażdżkę bez kierowcy. Cała akcja rozegrała się dosłownie w ułamku minuty.

Brak kierowcy i niesprawny hamulec autokaru w Szczecinie

Tylko obecność grubej rośliny rosnącej na poboczu zapobiegła znacznie poważniejszej katastrofie. Zarejestrowany obraz dowodzi, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie przebywał absolutnie żaden przechodzień, który zdołałby zainterweniować lub stać się przypadkową ofiarą tej niekontrolowanej jazdy. Równocześnie na jezdni nie pojawiło się żadne inne auto, dlatego szczęśliwie uniknięto bocznego zderzenia.

W wyniku tego incydentu nikt nie odniósł żadnych obrażeń, choć sam przebieg zdarzenia mroził krew w żyłach. Na ten moment brakuje oficjalnych informacji, czy mechanizm hamulca postojowego uległ awarii, czy też autobus nie został we właściwy sposób zabezpieczony przed opuszczeniem kabiny. Bez wątpienia jednak ten krótki klip budzi spore emocje.

Internauci z TikToka komentują staczający się autokar

Opublikowany materiał błyskawicznie zgromadził tysiące opinii od użytkowników TikToka. Obserwatorzy tradycyjnie wykazali się dużą kreatywnością, a w sekcji komentarzy dominują bardzo humorystyczne przemyślenia przeplatane prawdziwym zdziwieniem. Wśród najciekawszych opinii znalazły się wpisy anonimowych internautów:

„To jest tak zwana technologia 'jeździ sam'”

„Autonomiczny autobus”

„Parking automatique”

„Słabo płacą to autobus sam musi jeździć”

„To jest nowoczesny autobus który sam parkuje i jeździ po mieście”

Wideo z uciekającym autokarem podbija TikToka

Zaledwie kilkanaście godzin wystarczyło, aby wideo wygenerowało znacznie powyżej pół miliona odtworzeń w popularnym serwisie społecznościowym. Użytkownicy sieci masowo tworzą humorystyczne obrazki nawiązujące do zdarzenia, a ten potencjalnie niezwykle niebezpieczny incydent szybko zyskał status prawdziwego hitu dzisiejszego internetu.

