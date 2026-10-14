Wtargnął na stację paliw z metalową rurą i groził pracownikowi. Napastnik w rękach policji

Napad z metalową rurą na stację paliw w Szczecinie

Przerażające sceny rozegrały się na szczecińskiej stacji benzynowej. Funkcjonariusze przekazali, że do środka budynku wtargnął napastnik uzbrojony w kawałek metalowej rury. Mężczyzna zaczął ostentacyjnie prezentować ten przedmiot stojącemu za ladą pracownikowi, po czym kategorycznie nakazał mu natychmiastowe wydanie całej zawartości kasy.

Zastraszony członek obsługi, w obawie o własne bezpieczeństwo i zdrowie, bez wahania wyciągnął ze skrytki wszystkie banknoty i przekazał je agresorowi. Mając w rękach skradzione fundusze, sprawca szybko wybiegł z obiektu i rzucił się do ucieczki.

Błyskawiczna obława policji

Gdy tylko wpłynęło oficjalne zawiadomienie o przestępstwie, do akcji natychmiast wkroczyli policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego szczecińskiej komendy miejskiej. Mundurowi z Wydziału Prewencji z marszu przystąpili do przeczesywania pobliskich ulic oraz skrupulatnych poszukiwań zbiegłego agresora.

Ich dynamiczne manewry w terenie przyniosły rewelacyjne rezultaty. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali osobę odpowiadającą rysopisowi sprawcy. Podczas szczegółowej kontroli osobistej ujawniono przy nim część zrabowanej z kasy gotówki.

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Zarzuty rozboju dla napastnika

Ujęty mężczyzna został błyskawicznie przetransportowany na komisariat, gdzie zajęli się nim policyjni śledczy. Zebrane w trakcie postępowania dowody wystarczyły do oficjalnego postawienia mu zarzutów o dokonanie rozboju.

Wobec zatrzymanego napastnika zadecydowano o zastosowaniu policyjnego dozoru w ramach środka zapobiegawczego. Ostateczny wyrok i wymiar kary za ten zuchwały czyn określi wkrótce sąd.

Policja o zatrzymaniu sprawcy napadu

Przedstawiciele szczecińskich służb zaznaczają, że kluczem do sukcesu okazała się w tym przypadku natychmiastowa reakcja patroli oraz bardzo dokładne sprawdzenie terenu. Mundurowi dodają, że dzięki wypracowanemu doświadczeniu i nieustannej czujności udało się w krótkim czasie ująć winnego i odzyskać część utraconych przez stację pieniędzy.

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