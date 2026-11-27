Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Blisko 90 wystawców w centrum miasta

Wydarzenie zagościło na Aleję Kwiatową, plac Adamowicza oraz plac Lotników. Przez nadchodzące tygodnie te trzy punkty w sercu Szczecina wypełnią stoiska handlowe i gastronomiczne, którym towarzyszyć będą warsztaty, występy artystyczne oraz animacje dla dzieci.

W drewnianych domkach swoją ofertę prezentuje blisko 90 wystawców. Odwiedzający kupią tam bożonarodzeniowe dekoracje, rękodzieło, świece, naturalne kosmetyki, biżuterię, książki i lokalne pamiątki, które mogą posłużyć jako prezenty pod choinkę.

- Jarmark od lat jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w Szczecinie. To miejsce spotkań, wspólnego spędzania czasu i budowania świątecznej atmosfery w centrum miasta. Staramy się co roku przygotować program, który zainteresuje zarówno dzieci, jak i dorosłych – mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Menu na jarmarku. Dania regionalne i kuchnia świata

Strefa gastronomiczna obejmuje produkty regionalne, w tym tradycyjne oscypki, korbacze, litewskie wędliny, wyroby z dziczyzny, miody oraz domowe przetwory. W menu znalazły się też klasyczne potrawy świąteczne, między innymi barszcz z uszkami, pierogi, bigos i pajda chleba ze smalcem.

Wystawcy serwują również dania kuchni międzynarodowej, takie jak szwajcarskie raclette i fondue, potrawy bałkańskie, langosze, burgery, ramen oraz pizza fritta. W ofercie słodkości są pierniki, kołacze, churrosy, gofry, mini pączki i owoce w czekoladzie, a wśród napojów gorąca czekolada, kawa oraz grzańce, dostępne także w wariancie bezalkoholowym.

Koło Młyńskie na Alei Kwiatowej i ponad 17-metrowy Świąteczny Wiatrak

Na Aleję Kwiatową powróciło Koło Młyńskie z widokiem na oświetlone centrum Szczecina. Dla dzieci uruchomiono dwie Karuzele Weneckie, natomiast na placu Lotników ustawiono Świąteczny Wiatrak o wysokości przekraczającej 17 metrów.

W strefie Domek Mikołaja x IKEA Szczecin zaplanowano spotkania ze Świętym Mikołajem, warsztaty kreatywne oraz wspólne czytanie bajek. Kolejne wydarzenia będą odbywać się na scenie Świątecznego Przystanku Grupy Bemo.

- Zależy nam na tym, aby jarmark był przestrzenią otwartą dla wszystkich. Oprócz tradycyjnych stoisk przygotowaliśmy wiele bezpłatnych atrakcji, warsztatów i działań angażujących mieszkańców w każdym wieku – podkreśla Celina Wołosz.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie i pomoc dla seniorów

W programie uwzględniono inicjatywy społeczne na Alei Kwiatowej, gdzie można przekazać świąteczne życzenia samotnym seniorom. Z kolei na jarmarcznych choinkach zawieszono bombki z wizerunkami psów czekających na adopcję w Szczecińskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Goście mogą wziąć udział w grze terenowej, w której za odnalezienie ukrytych wskazówek i naklejek oraz rozwiązanie zagadek przewidziano nagrodę w postaci pamiątkowego magnesu. Ponadto w Centrum Informacji Turystycznej prowadzona jest ekologiczna akcja „Zamień foliówkę na materiałówkę”, pozwalająca wymienić pięć jednorazowych reklamówek na torbę wielorazowego użytku.

Program pierwszego weekendu jarmarku. Koncerty i Akademia Elfów

Sobotni program pierwszego weekendu obejmuje warsztaty ekologiczne, pokazy iluzji, wspólne kolędowanie i koncerty. Na scenie zaprezentują się między innymi Chór Dziewczęcy Polka, zespół Speed Doctor, Samantha Kełpińska i Jazz Affair.

W niedzielę zaplanowano wydarzenia dla dzieci. W ramach Akademii Elfów odbędą się warsztaty piernikowe, malowanie buziek, konkursy i zabawy, a w Domku Mikołaja zacznie działać specjalna Poczta Świętego Mikołaja.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy - godziny otwarcia

Wydarzenie w centrum miasta potrwa do 22 grudnia. Od poniedziałku do czwartku stoiska działają w godzinach 13.00–20.00, w piątki od godziny 13.00 do godziny 23.00, w soboty od godziny 10.00 do godziny 23.00, a w niedziele w godzinach 10.00–21.00.

Przez najbliższe tygodnie świąteczna strefa w Szczecinie będzie jednym z głównych punktów tego typu na Pomorzu Zachodnim. Organizatorzy spodziewają się, że wzorem ubiegłych lat wydarzenie odwiedzą tysiące mieszkańców i turystów.

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