Klub The Tide w Hotelu Gołębiewski. Tutaj zaczyna się nocna zabawa

The Tide to klub nocny znajdujący się na terenie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Dzięki temu osoby zatrzymujące się w obiekcie mogą skorzystać z wieczornej rozrywki bez szukania lokali w okolicy i organizowania dodatkowego transportu. To kolejny element bogatej oferty hotelu, który chce zapewnić gościom atrakcje o różnych porach dnia. Imprezy tutaj rozpoczynają się o godzinie 22, a samo miejsce oferuje wiele miejsc siedzących zarówno przy barze, jak i poza nim przy lożach. Zdjęcia klubu znajdziecie poniżej.

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Klub The Tide w Hotelu Gołębiewski

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The Tide. Nowoczesny klub nocny w nadmorskim hotelu

Klub The Tide wyróżnia się na tle pozostałych atrakcji hotelu swoim charakterem. Nie jest to kolejna przestrzeń do rodzinnej zabawy, lecz miejsce stworzone z myślą o wieczornym relaksie i rozrywce dla dorosłych. Hotel zapowiadał spektakularne wnętrza, nowoczesne nagłośnienie najwyższej klasy, a także autorskie koktajle i drinki i tak właśnie jest.

Nie trzeba wychodzić z hotelu, żeby dobrze się bawić

Jednym z największych atutów takiego rozwiązania - obecności klubu nocnego w hotelu - jest wygoda. Goście mogą spędzić cały dzień na korzystaniu z hotelowych atrakcji, zjeść kolację, a następnie wybrać się na wieczorną rozrywkę. Nie muszą martwić się o dojazd, powrót do hotelu czy szukanie lokalu w okolicy.

Przez dwa dni nie wyszłam z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ilość atrakcji zwala z nóg