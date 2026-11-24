Cofka na Odrze i Zalewie Szczecińskim. Wydano ostrzeżenie hydrologiczne

Do zjawiska cofki dochodzi w momencie, gdy potężne podmuchy wiatru znad Morza Bałtyckiego wpychają olbrzymie ilości wody w głąb Zalewu Szczecińskiego, a dalej wprost do ujściowego odcinka Odry. Takie warunki atmosferyczne sprawiają, że poziom rzeki gwałtownie wzrasta nawet bez intensywnych opadów deszczu w regionie.

W ostatnich godzinach najpoważniejszą sytuację odnotowano w okolicach Trzebieży. Tamtejszy wodowskaz pokazał 581 centymetrów, co oznacza, że stan alarmowy został przekroczony o 21 centymetrów. W związku z zagrożeniem dla całego Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry wprowadzono ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia.

Podtopienia w Policach i Trzebieży. Przekroczone stany alarmowe na wodowskazach

Konsekwencje wtłaczania morskiej wody w głąb lądu dotknęły między innymi Police. Woda wdarła się tam na położone blisko brzegu tereny rekreacyjne oraz nabrzeża, a także zalała przystań wędkarską „Police Miasto”, utrudniając dostęp do infrastruktury.

Wysoki poziom wody zarejestrowały również inne stacje pomiarowe na zachodnim wybrzeżu. Poziomy alarmowe przekroczone zostały na wodowskazach w Wolinie, Dziwnowie oraz we wspomnianej Trzebieży. Hydrolodzy zaznaczają, że choć takie anomalie nie są na tym obszarze rzadkością, to długotrwały i silny wiatr może wywoływać lokalne podtopienia.

Prognozy hydrologiczne dla Szczecina i okolic. Poziom wody zacznie opadać

Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazali, że sytuacja hydrologiczna w regionie zacznie się wkrótce normować. Według najnowszych analiz w ciągu najbliższej doby woda powinna powoli opadać, przynosząc ulgę zalanym terenom.

Szacunki mówią o tym, że na nadmorskich stacjach poziom wody obniży się o około 20 do 30 centymetrów. Mimo tej poprawy wiele wodowskazów wciąż będzie wskazywać wysokie stany, a lokalnie mogą utrzymywać się przekroczenia stanów ostrzegawczych. Z tego powodu alert hydrologiczny drugiego stopnia dla zachodniego wybrzeża, ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego cały czas obowiązuje.

Jak powstaje cofka? Eksperci wyjaśniają zjawisko

Mieszkańcy regionu dobrze znają cofkę, która od wielu lat stanowi typowe zjawisko hydrologiczne u ujścia Odry. Dochodzi do niej głównie w okresach jesiennych i zimowych, kiedy nad Bałtykiem przemieszczają się głębokie układy niżowe. Wiejący wówczas z północy lub północnego zachodu silny wiatr tworzy naturalną barierę. Blokuje on swobodny odpływ rzecznej wody do morza, przez co woda spiętrza się w dolnym biegu Odry i Zalewie Szczecińskim. Specjaliści przypominają jednak, że gdy tylko wiatr osłabnie i zmieni swój kierunek, stany wód bardzo szybko wracają do bezpiecznych norm.

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