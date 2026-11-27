Wypadek w Cedyni. 14-miesięczny chłopiec wypadł z okna

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 13.00 w Cedyni w województwie zachodniopomorskim, gdzie z okna mieszkania w budynku wielorodzinnym wypadł 14-miesięczny chłopiec. Na miejsce od razu zadysponowano wszystkie służby ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak życia dziecka nie udało się uratować.

Policja z Gryfina o szczegółach tragedii

Informacje na temat wypadku przedstawił w rozmowie z „Super Expressem” starszy aspirant Jakub Kuźmowicz z policji w Gryfinie.

„14-miesięczny chłopiec wypadł z okna bloku wielorodzinnego. Na miejsce zostały zadysponowane patrole policji jak i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Lekarz stwierdził zgon dziecka. Na miejscu trwają czynności, które są pod nadzorem prokuratury”

– przekazał policjant.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku w Cedyni

Policjanci przebadali opiekunów chłopca pod kątem obecności alkoholu w organizmie i potwierdzili, że byli trzeźwi. Dokładne przyczyny oraz okoliczności tragedii ustala prokuratura, pod której nadzorem służby prowadzą czynności na miejscu wypadku.