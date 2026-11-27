Kara dla Idea-Inwest. Dopłaty w Sky Garden sięgały setek tysięcy złotych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, że nabywcy lokali w szczecińskim apartamentowcu Sky Garden dostawali pisma uzależniające przeniesienie własności mieszkań od zawarcia aneksów podnoszących ustalone wcześniej ceny. W inwestycji prowadzonej przez spółkę Idea-Inwest żądane dopłaty miały wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych, choć podpisane wcześniej umowy nie zawierały zapisów o waloryzacji ceny.

Jak wskazuje urząd, deweloper tłumaczył klientom, że bez dodatkowych pieniędzy może nie dokończyć budowy, oraz groził oddaniem spraw do sądu. Część kupujących, którzy na sfinansowanie zakupu często zaciągnęli kredyty hipoteczne, uległa i wpłaciła żądane kwoty z obawy przed utratą lokali. Za wywieranie niedopuszczalnej presji na konsumentów Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę finansową w wysokości 4 924 000 złotych. Wydana decyzja nie jest prawomocna, a firmie przysługuje prawo do zaskarżenia jej w sądzie.

Dawny wieżowiec TVP w Szczecinie. Przebudowa budynku przy ulicy Niedziałkowskiego

Dzieje gmachu przy ulicy Niedziałkowskiego sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to w pierwszej połowie dekady ruszyła budowa 18-kondygnacyjnego wieżowca przeznaczonego dla szczecińskich redakcji radia i telewizji. Obiekt oddano do użytku w 1980 roku. Przez przeszło dziesięć lat stanowił on najwyższy budynek w Szczecinie i uchodził za jeden z symboli nowoczesności miasta.

Z biegiem lat budowla przestała odpowiadać współczesnym wymogom technicznym. Po wyprowadzce dziennikarzy wnętrza wynajmowały prywatne firmy, aż ostatecznie straż pożarna zakazała dalszego użytkowania budynku ze względu na niespełnianie norm bezpieczeństwa. Przez lata wieżowiec pozostawał największym pustostanem w mieście.

Po kilku bezskutecznych próbach zbycia obiektu nieruchomość przejęła firma Idea-Inwest, zapowiadając przekształcenie dawnego biurowca w prestiżowy apartamentowiec. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2020 roku. Ze starej konstrukcji zachowano właściwie tylko żelbetowy szkielet, przebudowano przyziemie oraz dobudowano charakterystyczne tarasy i jedną kondygnację, przez co wysokość budynku wzrosła z około 65 do 72 metrów. W odnowionym gmachu utworzono ponad 100 mieszkań, a także przestrzeń usługowo-biurową.

Kontrowersje wokół Sky Garden. Zamiast zielonych tarasów stanęły donice

Głównym wyróżnikiem projektu od samego początku miały być zapowiadane „podniebne ogrody”, którym apartamentowiec zawdzięcza nazwę Sky Garden. Na wizualizacjach pokazywano gmach otoczony zielenią, z porośniętymi roślinnością tarasami, rozbudowaną architekturą krajobrazu oraz automatycznym systemem nawadniania. Inwestor promował tę realizację jako pierwszy „zielony wieżowiec” w Szczecinie.

Po finale prac budowlanych okazało się, że ten najbardziej widowiskowy element inwestycji nie powstał w zapowiadanym kształcie. Zarówno mieszkańcy, jak i architekci wskazywali, że zamiast rozległych ogrodów na tarasach ustawiono jedynie pojedyncze donice z roślinami. Rezultat skrytykowali nawet twórcy pierwotnego projektu, zaznaczając, że gotowy obiekt wyraźnie różni się od prezentowanych wcześniej wizualizacji.

Inwestor tłumaczył, że względy techniczne i konstrukcyjne uniemożliwiły pełne zrealizowanie pierwotnej wizji. Mimo tych wyjaśnień brak obiecanych „zielonych ogrodów” wywołał jedną z największych kontrowersji wokół budynku, który miał stać się nową architektoniczną ikoną miasta.

Rekordowa kara UOKiK dla dewelopera ze Szczecina

Inwestycja Sky Garden od samego początku przyciągała ogromną uwagę mieszkańców. Modernizacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych gmachów miała ożywić zaniedbany obiekt i stworzyć luksusowy apartamentowiec w ścisłym centrum miasta. Dziś o budynku znów jest głośno za sprawą decyzji UOKiK i rekordowej na lokalnym rynku kary dla dewelopera.

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