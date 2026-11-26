Kierowca Audi w Nowogardzie. Zignorował sygnalizację na przejeździe kolejowym

Wykroczenie odnotowano 24 listopada w Nowogardzie. Funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego tamtejszego komisariatu pełnili służbę na ulicy 700-lecia, kiedy dostrzegli osobę prowadzącą Audi, która wjechała na przejazd kolejowy za sygnalizator nadający czerwone migające światło.

Mundurowi od razu podjęli interwencję i zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Okazało się, że autem kierował 79-letni mieszkaniec regionu.

Wysoki mandat i zatrzymanie prawa jazdy. Konsekwencje dla 79-latka

Senior otrzymał mandat w wysokości 2000 złotych oraz 15 punktów karnych. Na tym jednak dolegliwości dla kierowcy się nie skończyły.

Funkcjonariusze zdecydowali również o zatrzymaniu mu prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Tak surowa kara wynika z nowych przepisów, które zwiększyły odpowiedzialność za stwarzanie zagrożenia na przejazdach kolejowych.

Nowe przepisy na przejazdach kolejowych. Zatrzymanie uprawnień na trzy miesiące

Bardziej rygorystyczne regulacje określające zasady zachowania kierujących przed torowiskami weszły w życie 21 listopada 2026 roku. W myśl tych uregulowań zmotoryzowani, którzy zlekceważą sygnalizację świetlną bądź wjadą na przejazd przed całkowitym podniesieniem rogatek, otrzymają nie tylko grzywnę i punkty karne.

Wprowadzona zmiana daje policjantom możliwość odebrania uprawnień do kierowania pojazdami na trzy miesiące. Dokładnie taką karę zastosowano wobec 79-latka z Nowogardu, co stanowi jeden z pierwszych przypadków wykorzystania zaostrzonych przepisów w praktyce.

Policja apeluje do kierowców. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Mundurowi zwracają uwagę, że przejazdy kolejowe zaliczają się do najbardziej niebezpiecznych punktów na drogach. W przypadku zderzenia auta z pociągiem osoby podróżujące samochodem są niemal bez szans.

Policjanci wzywają zmotoryzowanych do zachowania szczególnej ostrożności oraz bezwzględnego przestrzegania wskazań sygnalizacji świetlnej i pozycji rogatek. Funkcjonariusze zaznaczają, że pośpiech i ignorowanie obowiązującego prawa grożą nie tylko wysoką karą finansową czy utratą dokumentu, lecz przede wszystkim mogą skończyć się tragedią.

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