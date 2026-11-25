61-letni kierowca stracił prawo jazdy za pośpiech na przejeździe kolejowym

Sytuacja miała miejsce 21 listopada około godziny 14.38 na ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim. Funkcjonariusze lokalnego ruchu drogowego patrolowali rejon przejazdu kolejowego przy ulicy Mieszka I i zwrócili uwagę na czekającego przed zamkniętymi zaporami kierowcę renault.

Po przejeździe pociągu rogatki zaczęły się podnosić, a 61-latek od razu ruszył z miejsca. Mężczyzna wjechał na tory, zanim zapory całkowicie się uniosły i zgasło czerwone światło na sygnalizatorze. Mundurowi bezzwłocznie zatrzymali auto do kontroli na ulicy Szczecińskiej.

Nowe przepisy na przejazdach kolejowych. Mandat 2000 złotych i utrata uprawnień

Kierowca z Kamienia Pomorskiego szybko odczuł skutki znowelizowanych regulacji. Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2000 złotych oraz zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące.

Zaostrzone kary za niebezpieczne manewry na przejazdach kolejowych wynikają z nowelizacji przepisów, która weszła w życie 21 listopada 2026 roku. Zgodnie z tymi regulacjami za zlekceważenie sygnalizacji świetlnej lub wjazd na torowisko przed pełnym otwarciem rogatek grożą nie tylko wysokie grzywny, lecz także czasowe odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Policja ostrzega kierowców. Kiedy można wjechać na tory?

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że spora grupa zmotoryzowanych mylnie traktuje sam początek unoszenia się rogatek jako przyzwolenie na jazdę.

- Podnoszące się rogatki nie oznaczają jeszcze możliwości bezpiecznego wjazdu na przejazd kolejowy. Kierowca powinien poczekać do całkowitego otwarcia zapór i wyłączenia czerwonego sygnału świetlnego – przypomina starszy aspirant Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Policjantka dodaje, że surowsze prawo wprowadzono głównie po to, aby zredukować liczbę tragicznych wypadków na torach.

- Chwila pośpiechu może kosztować nie tylko mandat czy utratę prawa jazdy, ale przede wszystkim zdrowie i życie. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy – podkreśla starszy aspirant Izabela Kik.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Służby egzekwują nowe prawo

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego od lat wskazują na szczególne zagrożenia występujące na przejazdach kolejowych. Nawet po przejeździe jednego pociągu i rozpoczęciu otwierania zapór na torowisko może nadjechać kolejny skład albo wciąż może świecić się sygnał zakazujący wjazdu.

Interwencja z Kamienia Pomorskiego dowodzi, że policja zamierza stanowczo egzekwować nowe przepisy. Próba zaoszczędzenia kilku sekund przed rogatkami oznacza dla kierowców ryzyko otrzymania wysokiego mandatu i utraty dokumentu uprawniającego do jazdy.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie