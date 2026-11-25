Pani Angelika została postrzelona w plecy

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym, gdzie pani Angelika przyjechała w towarzystwie swojej przyjaciółki. Obie kobiety błyskawicznie znalazły się w epicentrum krwawego ataku. Ranna początkowo myślała, że słyszy wybuchy petard, jednak chwilę później dostrzegła człowieka z bronią. Świadoma zagrożenia rzuciła się do ucieczki, ale jeden z wystrzelonych pocisków ugodził ją w plecy. Jej przyjaciółka Iza miała mniej szczęścia i nie przeżyła tego ataku.

Pięć operacji i długa rehabilitacja. Jaki jest stan poszkodowanej?

Od tragicznego zamachu upłynęły już przeszło dwa tygodnie, lecz mieszkanka Szczecina nadal nie opuściła krakowskiego szpitala, ponieważ jej obrażenia okazały się niezwykle rozległe.

- Moja siostra została postrzelona podczas ataku w Krakowie. Przeszła już pięć operacji i nadal przebywa w szpitalu. Jej stan jest stabilny, ale psychicznie bardzo cierpi - mówi Agnieszka Misior, siostra Angeliki. - Na jej oczach zginęła najbliższa przyjaciółka Iza. Dręczą ją koszmary, a strata pozostawiła ogromną pustkę, z którą trudno jej się pogodzić.

Najbliżsi poszkodowanej zaznaczają, że konieczne będą następne operacje, specjalistyczna terapia i bardzo droga rehabilitacja. Aby kobieta mogła poradzić sobie z ogromną traumą po tych wydarzeniach, niezbędne okaże się także wsparcie psychologiczne.

Rodzinny dramat. W domu czeka na nią chora córka

Całe położenie jest jeszcze trudniejsze, gdyż pani Angelika samotnie zajmuje się poważnie chorą córką Pauliną, która potrzebuje nieustannej opieki.

- W domu czeka na nią córka z guzem mózgu, wymagająca stałej pomocy. Dotąd to siostra była dla niej oparciem. Dziś obie potrzebują wsparcia w leczeniu i rehabilitacji - podkreśla Agnieszka Misior.

Rodzina otwarcie przyznaje, że odzyskanie dawnej równowagi życiowej będzie ogromnym wyzwaniem zarówno dla poszkodowanej matki, jak i dla jej dziecka.

Zbiórka na leczenie i rehabilitację pani Angeliki. Potrzeba 300 tysięcy złotych

Aby sfinansować dalszą terapię, rehabilitację i konieczną opiekę, siostra poszkodowanej założyła zbiórkę pod nazwą „Wspieraj nas w powrocie do zdrowia”, której celem jest zebranie 300 tys. zł.

Dotychczasowe wpłaty od darczyńców przekroczyły kwotę 43 tys. zł, co stanowi dopiero ułamek funduszy niezbędnych do zapewnienia rannej pełnej opieki medycznej. W związku z tym bliscy proszą o dalsze wpłaty oraz promowanie inicjatywy w serwisach społecznościowych.

- Prosimy o pomoc. Każda wpłata i udostępnienie zbiórki mają ogromne znaczenie - mówi siostra rannej szczecinianki.

Szczecinianka walczy o powrót do zdrowia

Mimo że medykom udało się ocalić życie kobiety, konsekwencje dramatu ze stolicy Małopolski zostaną z nią na bardzo długo. Pani Angelika musi nie tylko odzyskać sprawność fizyczną po groźnym postrzale, ale również przepracować wstrząs wywołany śmiercią przyjaciółki, która zginęła na jej oczach.

Obecnie kluczowym celem pozostaje jednak to, aby kobieta odzyskała zdrowie i mogła znów zająć się chorą córką, która wyczekuje jej powrotu w domu.

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